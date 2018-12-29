闖進昔日禁區　蓮麻坑礦洞探險

曾屬禁區範圍的蓮麻坑，在2016年初正式對外開放後，馬上吸引一群喜愛生態、勇於探險的遊人到訪，而要前往這片未受破壞的淨土，遊人可選擇由粉嶺出發，翻過492米的紅花嶺，若要為行程增加古色風味，沙頭角文化生態協會副主席張師夏先生建議可以坪輋的長山古寺為起點，在禾徑山路口的小巴站下車後步行15分鐘即可到達。



【200年歷史古寺】

「古寺原名為『長生庵』，寺內有一口鑄上『乾隆五十四年』的古鐘，證明寺廟於18世紀中葉興建，已具200多年歷史，現由7村共同擁有，並被評為香港法定古蹟。」離開古寺後，沿車路折返的第2個村口左轉，可找到接連紅花嶺的登山大道，是英軍於50年代興建的軍路，又稱麻雀嶺吉普車路，沿途有黃色欄杆以作識別，可容私家車行駛，軍路盡頭可見一台發射塔，由此登上紅花嶺。



【感受礦洞氣派】

離開了平坦的混凝土軍路，紅花嶺登山徑的難度明顯增加，因屬越野車和越野電單車勝地，可見路上有不少碎石，登山者要可能要手腳並用，謹記帶上手套以策安全。登山的路段尚算明確，在宜人的天氣下，更可見到開揚的深圳景致及被山脈包圍的蓮麻坑村。在山腰的坳位左轉，開始步入密林，不久後便看見昔日禁區的兩道鐵閘，現時只剩下殘破的外框，繼續前進後可見避免誤闖禁區的告示牌，轉左往下走便是前往礦洞的山徑。沿着水管繼續往下走，右手邊是一個被圍封的10米高通風井，切記小心走行，而在通風井位置向前方行走約數分鐘，即抵達俗稱「大廳」的蓮麻坑六號礦洞。在寬敞的「大廳」走一圈，頓時被未知的神秘感攝住，頭上不時有露水滴下，牆上可見剔透的礦物結晶，由中央位置向外望，可見3個偌大的洞口並排，在陽光的映射下，甚有氣派。



【客家村歷史遊】

沿路返回設有禁區告示牌的礦洞入口再往前走，可見被鐵網圍封、呈淺綠色的沙頭角礦山麥景陶碉堡，用作邊境守衞的碉堡於50年代由時任警務處處長麥景陶下令興建，警崗現時仍在使用中，建築物亦被列為二級歷史建築。在碉堡旁可見一條清晰的石級路，走過這917級後便可到達蓮麻坑村。由6個姓氏所創的蓮麻坑村擁有300多年歷史，現時居住的村民少於100人，並以葉姓為主，途中遇上一位熱情村民，在閒談間已感受到他對村落的歸屬感：「林鄭到訪後不久便成為了特首、歷年來村民中過無數遍六合彩頭獎、還出產了香港足球隊『鋼門』葉鴻輝，你說這村落旺不旺？」這條雜姓客家村落的景點處處，包括荒廢了的敬修公立學校、建築宏偉的葉氏宗祠、風水塘前的關帝廟以及仿照孫中山翠亨村故居而興建的葉定仕故居，全都是別具歷史價值的建築物。



在村內遊一圈後，這趟集結歷史、生態及古蹟的郊遊悠亦宣告完結，如筆記所述，村口外的蓮麻坑道路段屬禁區範圍，無持禁區許可證者不得內進，若要由此路離開，就要繞過禁區鐵網外的山路，沿途涉及扶繩攀爬，對有基本行山經驗的筆者而言亦絕不輕鬆。在絲帶的帶領下，找到下山出口，當看見前方寫上「KAAA」的棄置建築物，即代表已離開禁區，可步行到打鼓嶺十二號警崗乘坐小巴離開。（若行山經驗不足者，亦可考慮沿紅花嶺折返粉嶺起點離開）



起點：長山古寺

交通：1.港鐵粉嶺站乘小巴56K往鹿頸，在禾徑山路口下車後步行約15分鐘

2.港鐵上水站乘巴士78K往沙頭角，在禾徑山路口下車後步行約15分鐘

終點：打鼓嶺十二號警崗

交通：乘小巴56K往港鐵上水站



蓮麻坑古道探奇行

日期：2019年1月27日（星期日）

主辦機構： 沙頭角故事館有限公司

集合時間：8:45am

集合地點：上水鐵路站大堂近Ｂ出口

解散時間：5:00pm

解散地點：上水鐵路站

對象：16歲以上