Logitech G502 Hero　打機超精準

無論玩射擊遊戲、戰略遊戲，「左KeyBoard、右滑鼠」就如同大家的雙手，而Logitech早前推出的G502 Hero電競滑鼠，就備受遊戲迷追捧，究竟有咩咁吸引？皆因G502 Hero唔單止具科幻的外形設計，而且搭載高效評級光學的（High Efficiency Rated Optical）16K感應器，打機時的速度、反應和精準度都發揮極致，提供400+IPS和16,000DPI的強大性能。



一般滑鼠只有左右兩個按鍵，不過G502 Hero就有11個咁多，而且全部可自訂，尤其玩射擊遊戲，一隻滑鼠可以做齊站立、蹲伏、肉搏、治療等動作，讓人單手都冇難度。G502 Hero更附有5個3.6g重的砝碼，可因應你的使用習慣配重，從而取得最理想的平衡，而作為打機滑鼠，G502 Hero支援新一代的RGB技術，畀你從1,680萬色中任意調校顏色，甚至能夠與遊戲的畫面和音效同步，提供背光效果。