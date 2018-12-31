每周一湯：藥膳煲羊肉湯　小寒食最好

轉眼間快到小寒，標誌着冬季時節的正式開始，大家要有面對寒冷日子的心理準備。小寒時節，原來亦是進補的最佳時節，今次網上平台「當中藥哥遇上湯姐時」版主就教大家食「咩」最進補喇！



羊肉是藥膳煲羊肉湯的主角，含豐富蛋白質、胺基酸、鋅質等，屬溫中補虛的食材，適合不同年紀的人士享用，向來是保暖進補的最佳選擇。湯中還加入一些補氣補血的藥材，如北芪、黨參、當歸片等。此湯具暖腎助陽，補氣養血的功效，飲後可回復紅潤面色。對於不喜羊肉的人士，則可煲齋湯，亦具補氣養血之效，不過功效始終不及加入羊肉的顯著。





【藥膳煲羊肉湯】

材料：（4人分量）

北芪 1両

黨參 1両

脫水淮山 1両

當歸片 半兩

枸杞子 半兩

龍眼肉 半兩

羊肉 2斤



煮法；

1.用清水洗浄全部材料，羊肉要先汆水備用。

2.鍋內加入2,000毫升水，將北芪、黨參、淮山和羊肉放入鍋中用文火煲1.5小時。

3.之後加入當歸片、枸杞子、龍眼肉再煲半小時。

4.最後放入適量食鹽調味即成。



功效：暖腎助陽，開胃健力，補氣養血