每周一湯：藥膳煲羊肉湯　小寒食最好

2018年12月31日 17:00
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    過幾天就是小寒，大家要做足禦寒準備，適時補身！（設計圖片）

    轉眼間快到小寒，標誌着冬季時節的正式開始，大家要有面對寒冷日子的心理準備。小寒時節，原來亦是進補的最佳時節，今次網上平台「當中藥哥遇上湯姐時」版主就教大家食「咩」最進補喇！

    羊肉是藥膳煲羊肉湯的主角，含豐富蛋白質、胺基酸、鋅質等，屬溫中補虛的食材，適合不同年紀的人士享用，向來是保暖進補的最佳選擇。湯中還加入一些補氣補血的藥材，如北芪、黨參、當歸片等。此湯具暖腎助陽，補氣養血的功效，飲後可回復紅潤面色。對於不喜羊肉的人士，則可煲齋湯，亦具補氣養血之效，不過功效始終不及加入羊肉的顯著。


    【藥膳煲羊肉湯】
    材料：（4人分量）
    北芪　　　1両
    黨參　　　1両
    脫水淮山　1両
    當歸片　　半兩
    枸杞子　　半兩
    龍眼肉　　半兩
    羊肉　　　2斤

    煮法；
    1.用清水洗浄全部材料，羊肉要先汆水備用。
    2.鍋內加入2,000毫升水，將北芪、黨參、淮山和羊肉放入鍋中用文火煲1.5小時。
    3.之後加入當歸片、枸杞子、龍眼肉再煲半小時。
    4.最後放入適量食鹽調味即成。

    功效：暖腎助陽，開胃健力，補氣養血