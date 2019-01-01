2019科技預視 5G普及？

科技與生活、社會息息相關，而且瞬息萬變！踏入新一年，當然想搶先知道科技界趨勢，5G會否普及，摺芒手機又會唔會成為熱潮，智能家居發展又會點？今次就找來4位業界達人，一齊預測2019科技界。



網絡：

2018年全球電訊商都為5G做準備，似乎踏入5G世代不遠，香港資訊科技商會榮譽主席方保僑（Francis）認為：「相信3月開始有機廣泛應用，因為2月舉行MWC（世界行動通訊大會）預計Samsung、LG等大廠會推出5G手機，而處理器方面Qualcomm已發布對應5G的Snapdragon 855處理器。」用家最關注當然是香港今年會否用到5G，Francis指出：「5G高頻段拍賣上年12月可以申請，第一季可以使用。雖然高頻覆蓋範圍細、穿透能力低，但估計電訊商取得頻譜後仍然會安裝5G機站開始作少量覆蓋及測試。而中段頻包括3.5GHz預計7、8月會拍賣，明年4月開始使用，屆時預計韓廠、內地品牌都已有5G手機，加上今年9月發布的新iPhone亦極有可能支援5G，相信明年普及機會更高。」5G網絡除了令上網速度更快，更重要是促進物聯網（IoT）的發展，Francis指出：「5G速度快、網絡時延低，加上一個機站接駁過百萬裝置，對IoT應用是十分重要，舉例說車聯網，網絡時延由幾十微秒變為幾微秒，令準確度大大提高，亦可以減低交通意外。」



智能家居：

經過多年發展後，智能家居概念開始成為科技界焦點，市場上更出現了不同形式的智能家居的產品、方案，開發智能家居系統KUJU的本地公司Tronico，其業務發展經理Ricky就認為：「不同方式的智能家居控制將會是來年的一大重點，例如電影中的手勢、情感控制亦有機會實現，連同於市場上已成熟的手機控制、語音控制以及傳感器自動化，智能系統估計會出現在不同類型的場所。技術上相信會陸續應用至能源管理產品，透過智能系統節約能源成本，並實現減碳環保的大方向。」而近年本地力推的智慧城市，對智能家居的發展亦有大幫助，「長遠來看，智能家居系統更會將家居、社區及城市貫通，例如智能家居系統與家居門鎖連接，屋苑視像對講系統、會所管理系統、物業管理系統作深層次整合等。」



音樂技術：

2018年音響界最常出現的產品絕對非無線耳機莫屬，不論傳統音響大牌抑或踩過界的大小品牌都希望在耳機市場分一杯羹，Lyra Media主編麥家亮（Cato）估計產品今年將會於音質、連接方面下功夫：「藍牙技術方面，年底HiRes Audio Wireless認證於日本出現，部分品牌或會因應需要加強LDAC或HWA編碼等對應；至於未符合HiRes Audio Wireless的Qualcomm，亦有可能因應發展新規格。另一邊廂True Wireless，藍牙5.0及Qualcomm新技術都會改善到連接穩定性問題。音質上，市場對Low Latency的要求暫時比HiRes高，隨着apt-X Adaptive技術面世，整合在內apt-X LL技術相信會發揮作用。」上年音樂串流平台百花齊放，Cato指出日本Mora將於今年開始HiRes串流服務，成為Tidal MQA串流以外，另一個大型平台有HiRes串流，預料其他對手都會有相應發展。



手機：

近年新手機新意欠奉，就連最矚目的新iPhone、Galaxy S系列都未能帶畀用家新鮮感，傳聞多年的摺芒手機會否帶來新景象？三禾電氣店長林振威（Simon）分析：「今年市場上大有機會出現摺芒手機，但未必會是強勁潮流，因為機價太貴，除非摺芒效果驚人，否則暫時難以普及。上半年肯定會熱潮的一定是『打窿芒』，上年年尾陸續有手機採用此設計，預計會代替瀏海芒成為上半年潮流。」智能手機發展近年離不開硬件升級，「今年上半年重點硬件將會是4,800萬像素鏡頭、Snapdragon 855處理器。鏡頭方面，不理會組合，相信3、4鏡頭將會成為基本配置。」至於Apple、Samsung兩大廠的發展，Simon認為：「最期待是Galaxy S10，因為上代S9、Note 9設計太普通，相信S10有機會大革新。近代iPhone不斷加價，其他廠商亦倣效推高定價，直接影響用家換機意欲，更希望是iPhone帶頭減價，為市場、行業帶來生氣。」