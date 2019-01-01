新年買褲首選　LAKH supply Pinroll Jogger

講起Jogger Pants，相信好多讀者第一時間都會諗起美國Publish Brand及澳洲ZANEROBE，因為呢兩個品牌都係主打推出Jogger Pants而深受追捧，但其實除咗呢兩個外國品牌設計出色之外，本地品牌LAKH supply獨家所創的招牌褲款Pinroll Jogger亦一樣係Sneakerhead衣櫃必備之物。



今個秋冬季度，LAKH supply就推出全新Pinroll Jogger Denim 2.0系列，褲款沿用於香港及歐洲取得專利的「束腳 + Pinroll」獨特剪裁，保留一褲兩着實用性設計，所採用的高彈性紅邊牛仔布（High Spandex Red Line Selvedge）更是由品牌團隊所開發，令褲管彈性加強之餘，褲腳位置亦有復古紅邊細節，而剪裁、洗水及破爛細節亦作出改良，並同步推出海軍藍、天空藍及淺藍三色，新一年唔入手番一條點對得住屋企啲靚波鞋！