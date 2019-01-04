肚腩減唔走？小心內臟脂肪

無論怎樣運動、節食，甚至四肢已很纖幼，但奈何肚腩仍是減不走？小心是內臟脂肪作怪。

內臟脂肪屬「感覺唔到、搣唔到的脂肪」，所衍生的健康危機，比肥胖、拜拜肉等所積聚的皮下脂肪高得多。一般來說，全身肥胖人士普遍有內臟脂肪問題，其實體型偏瘦的人一樣會有。常坐少運動、嗜食高油脂加工食品、煙酒過多，又或是中年男士和停經婦女，脂肪特別易積聚在腹部和內臟。內臟脂肪過高會加重臟腑工作量，擾亂代謝，增加對胰島素抵抗性，容易引發皮下脂肪增多；同時釋放毒素，破壞血管健康，引致許多慢性疾病。中央肥胖人士患心血管病、糖尿病和腎臟問題風險比全身肥胖者更高，患大腸病變風險較常人多六成。

研究指出，每週四次，每次半小時「強而有力」的帶氧運動，有助減內臟脂肪，跑步、健身車或划船機也屬於這類運動。不過現代人工作繁忙，難以抽出時間運動，而且坦白說，深層的內臟脂肪，非一般的皮下脂肪，單靠做運動是很難減去；倘若要減，非得做「大量」帶氧運動，但這類帶氧運動只能全身瘦，無法「針對」減腩，減內臟脂肪的成效非常緩慢。

內臟脂肪比皮下脂肪更難減，若想更有效針對減內臟脂肪，最好配搭做高科技儀器療程。公司新推出「臟脂燃燒療法」，使用儀器具美國FDA有效性認可，專利PF技術能修復及增加纖維母細胞數量，加速代謝內臟脂肪及燃燒皮下脂肪；同時能持續提升體溫，增強身體基本代謝率和促進燒脂。做三十分鐘「臟脂燃燒療程」，靜靜躺著就等於體內Jimjilbang汗蒸幕4小時，減走內臟脂肪、提升代謝、消除水腫。

內臟脂肪肥厚每一刻也在危害健康，飲食和運動能夠緩解問題，不過配合做個勁的臟脂燃燒療程，最直接又效果最快！



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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。



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