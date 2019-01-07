每周一湯：非洲海底椰青木瓜湯　喉嚨止乾

冬天天氣又冷又乾，衍生的乾燥問題，不但可導致皮膚龜裂，喉嚨亦因乾涸而咳到「甩肺」，係時候要防燥潤肺！



滋潤湯水的食材有好多，如青木瓜、海玉竹、南北杏、無花果、蜜棗、非洲海底椰等，但你懂如何配搭嗎？如果想為家人的味蕾製造驚喜，不妨參考南華藥業公司西灣河店負責人推介的非洲海底椰青木瓜湯。



此湯用上多款滋潤食材，包括青木瓜、非洲海底椰、海玉竹、南北杏、百合等。木瓜因熟到快要掉地時，外皮才變成黃色，而青木瓜就是未成熟的木瓜，由於木瓜酶含量較高，較具藥用價值，具有潤肺、排毒、健脾、消滯等功效。玉竹大家聽得多，海玉竹又是甚麼？原來兩者功效大致相同，均有清熱、養陰、生津、潤燥、潤肺的作用，但海玉竹對促進血氣運行，有更顯著的效果。非洲海底椰是棕櫚科植物，有助止咳、潤肺養顏、補腎。最後，不得不提滋潤湯水的常用材料──南北杏，是潤肺止咳、潤腸通便的好幫手。



【非洲海底椰青木瓜湯】

材料（4人分量）

青木瓜 1個

非洲海底椰 半両

海玉竹、南北杏、百合 各1両

蜜棗 4粒

瘦肉1斤（或煲齋湯）



做法：

1.先將青木瓜去籽切成小塊後，備用。

2.用清水洗淨所有材料，如要加入瘦肉，請先汆水備用。

3.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用文火煲1小時，即可享用。



功效：補肺生津，止咳清熱，潤肺養顏