【決性11點】處女怕痛 性事不成功

Q：本人是處女，一直想與男友進行性行為，他有做足前戲，我之前也塗了很多潤滑劑，當他的陰莖勃起欲進入的時候，我都十分緊張不能放鬆，令他找不到陰道口進入。前後試了許多次，我都不能放鬆，雙腿亦不能張開，男友當然也感到沒趣。我怕這樣會破壞我們的感情，請問可以怎麼辦呢？想到會感到很痛時，身體就會繃緊起來，畢竟在來經時也是感到疼痛。

Helen



A：女性於初次性交害怕疼痛，結果未能成事，另一半相信能夠體諒。伴侶性愛並非純為洩慾，而是結連着長遠的親密關係，故此男友當不會為着一時的性慾、一時的意興闌珊而自私埋怨。

首次性交失敗，主要原因是陰道肌肉緊張而導致陰道口肌肉收縮，導致陰莖難以進入。況且，你緊張得閉緊雙腿，全身繃緊，弄得伴侶根本無從入手。心情緊張的成因，大多數情況是源於不必要的痛楚幻想。即是說，兩人尚未交歡，陰莖未曽挺進，你未曾感受到疼痛，內心已經預演着第一次性交的疼痛，更聯想起月經來潮的疼痛，將經痛和破處的疼痛關聯起來，任由這種負面的腦內預演打擊性趣，強化了疼痛的感覺，影響心情，當性趣頓失，試問又怎樣可令你安心地、放鬆地、好好地投入享受性歡愉呢？

最初幾次性交不成其實屬普遍情形，不過亦有些伴侶能在一次就水到渠成。有此迥異，心情緊張正是引致性交無法完成的元兇。所以，女方應學習放鬆心情，可於性愛前一起浸泡鴛鴦浴，在水中放鬆自己和愛撫擁抱。到性愛時，保持平均自然的呼吸，好讓全身鬆弛。記住，當下你不是要忍痛，而是謹記放鬆和享受。男方亦應保持耐性，切勿急進。



李偉儀