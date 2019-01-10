FoodieCurly鬈毛妹：台北巧手泰式宮廷菜

香港人特別喜歡吃泰國菜，我也不例外，香辣惹味，只要想想就會流口水。這次來到台北，也吃到一間很不錯的泰菜，她叫Sukhothai，在台北喜來登的二樓，捷運站一出就是，十分方便。



餐廳大廚名叫Rapeeporn Sillapakit，是正宗泰國人，來了台灣16年，國語說的比我還流利。她煮的泰國菜，有正宗泰國口味，也有配合了台灣人口味的，不得不提的還有泰國宮廷菜，材料和工序複雜，絕對是心機菜。



像一道「宮廷酸甜楊桃豆鮮蝦沙拉」，單是醬汁就用了辣椒、紅葱頭、大蒜、羅望子、魚露等十多種材料去製成，吃起來酸酸甜甜的，最特別是那楊桃豆，橫切面是星形的，就像楊桃一樣，吃起來十分爽口，且含有豐富的蛋白質、維他命、礦物質及氨基酸，有益健康。



新菜式有「明蝦蝶豆香米飯」，單看造型已是滿分，七彩繽紛的。香港人多用蝶豆花來泡飲品，泰國人卻早已將她入饌，大廚將米飯浸泡在蝶豆花汁內，讓每顆米粒都變成紫藍色，十分吸睛，吃時拌入青瓜、豆角、橙、鍋巴等配料，再淋上特製的羅旺醬，從來未試過吃飯會愈吃愈開胃的！



說迎合了台灣人口味的，是「月亮蝦餅」，我們在香港吃到的泰式蝦餅，外層多是沾了麵包糠去炸，較薄身，這裡的卻是包著春卷皮，蝦餅厚身，鮮味彈牙，而且感覺較不上火，所以我是較喜歡台灣版本。



吃泰國菜豈可錯過甜品？「椰香芝麻伴雙月」以香蘭葉及火龍果汁加入糯米粉，包着黑白芝麻餡，變成兩個月亮餃子，十分可愛，旁邊配上了椰子奶凍，冰冰涼涼的，椰香加上芝麻香，無得輸！



Sukhothai

地址：台北市忠孝東路一段12號「台北喜來登大飯店」二樓

交通：台北捷運善導寺站2號出入口

官網：http://www.sheratongrandtaipei.com/restaurant_content.php?id=9



FoodieCurly鬈毛妹：https://www.facebook.com/foodiecurly/