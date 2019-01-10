【健樂事】相對濕度高　周身痛兼無厘神氣

踏入冬季，大家都認為天氣乾燥、濕度低，不過這幾天的天氣卻甚為潮濕，而最高相對濕度竟曾達90%或以上，幸而氣溫不算低，否則氣溫低而濕度高，濕冷的空氣會令人覺得溫度比實際更低，正所謂「陰陰濕濕特別凍」，全因空氣中有較多水氣，蒸發時會將皮膚的熱量一併帶走，因而令身體覺得更冷。話說回頭，濕度高，原來亦會影響健康。



【萬病之源】

當濕度高時，人體中的松果激素量也會較高，令體內甲狀腺素及腎上腺素的濃度相對地降低，人會沒精打彩，精神委靡不振，即「無厘神氣」，周身無力那款。中醫視濕氣為萬病之源，在致病的風、寒、暑、濕、燥、火這「六淫邪氣」中，中醫最「怕」濕邪，可見濕重之患，而在濕度高的日子，最容易迸發關節炎、腰痛、腿痛，甚至全身筋骨痠痛等，中醫統稱為「濕症」。



【營造乾爽】

要對抗濕重，可分內、外方法，所謂外在方法，最便捷當然是使用抽濕機來降低室內的濕度，以及用乾衣機來烘乾衣服、烘被機烘乾棉被、營造一個較乾爽的環境，讓身體舒爽一點。

至於內在方法，當然是先避免進食濕重的食物，例如菇菌、菠蘿、牛奶、酒等，而煎炸、油膩、生冷和甜味的食物也應少吃，此外，也可以飲用健脾開胃的湯水。



淮山芡實豬肉湯（1人分量）

材料：淮山30克、芡實10克、薏仁20克、扁豆30克、白朮15克、蜜棗4枚、豬肉半斤



做法：

1.先將豬肉汆水，備用。

2.其他材料洗淨，備用。

3.將已洗淨的材料及豬肉，以15碗水煲1.5小時。



功效：淮山、白朮、芡實均具健脾功效，而薏仁、扁豆則可祛濕，適合濕氣重且有脾虛人士飲用。

