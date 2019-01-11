大富翁夢想世界 山頂有個主題館

大富翁（Mo no poly） 這款世界知名的桌上遊戲相信大家都有玩過，但有無想過它與時並進，變成4D遊戲體驗呢？今年粉絲的願望可以成真了，皆因其全球首間主題館大富翁夢想世界（Monopoly Dreams）已選址香港太平山，預計於第三季與大家見面，讓大家玩得更痛快過癮！



經典場景 4D 重現

香港與大富翁之間的密切關連，促成了大富翁夢想世界落戶太平山，營運總監陳景邦預計，大富翁夢想世界每年可接待70 萬至80 萬人次。據知該主題館用了4 年時間策劃，室內室外面積接近20,000 呎，一大賣點是會引入全息投影科技及4D 遊戲技術，把銀行、水務局、監獄、地契、機會卡、命運卡等經典遊戲元素，立體呈現於訪客眼前，令人恍如置身真實的大富翁世界。加上招牌二撇鬚大富翁先生的大宅，置身其中肯定玩得投入盡興。而孩之寶娛樂及授權業務總經理及高級副總裁Casey Collins 謂：「藉着這次與大富翁夢想世界合作，希望可以引領玩家進入大富翁的真實世界，使每一個前來全球首個大富翁主題館的家庭及遊客都能有一個難忘的互動新體驗。」而主題館登場後，將為港人及旅客帶來老少咸宜的全新魅力景點。



歷史悠久 與港有緣

作為全球最受歡迎家庭娛樂品牌之一的大富翁，全球累積超過10 億玩家，並在114 個國家發行，擁有悠久的歷史。而首套中文版大富翁以「財源廣進」為名，於1965 年在香港首次推出，自此成為不少香港人閒暇玩意，並孕育出於1996 年世界大富翁比賽奪得冠軍的畢華流，他更將比賽情況以文字紀錄下來推出了名為《蒙地卡羅戰記》的讀本，叫人津津樂道。2017 年，大富翁遊戲破天荒以全民投票方式，選出香港地方及街道名作為遊戲地皮，得到廣大市民支持和響應，結果是太平山地位依然，高票當選地價最高的藍色地段，榮登地王寶座。從大家的熱烈參與，感受到該遊戲深入香港人的民心。



大富翁夢想世界

開幕日期：預計2019 年第3 季

地點：香港山頂道118 號山頂廣場3 樓

網址：http://www.monopolydreams.com

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