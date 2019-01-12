【Model Hunter】澳門鋼琴女神 Kimberly

上星期Model Hunter帶大家認識了台灣美眉，今個星期繼續跳出香港，認識一下澳門美女！



「我叫楊倩兒Kimberly，大家都叫我阿子！我是Model、藝人，也是一個全職樂手。至今已有10年琴齡，考了皇家8級證書，平時除了教琴，還會到澳門及內地出席商演或演唱會。澳門的音樂市場比較細，風氣也跟香港及內地不同，例如我們夾Band時歌手即興部分比較多，但內地為免出錯，練習與正式表演時是一模一樣。但無論哪一處，我都很享受舞台演出！



影相、拍廣告以外，我也拍過微電影，可能我個樣比較奸，所以大多演反派，而且我個人好難喊，所以喊戲對我來說挑戰比較大！同好多香港人鍾意來澳門一樣，我都經常來香港玩同食嘢，特別鍾意人少又風景靚嘅地方，例如山頂。雖然我認識的香港男仔不算多，但你們給我的感覺都好友善健談。另外香港生活節奏比澳門快，我覺得香港人連行路都特別快！（笑）



至於未來目標，我希望音樂上可以去到更高的位置，有更大的成就啦！很高興認識大家！」



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