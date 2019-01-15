大健事：「瞓厲頸」？熱敷、拉筋幫你急救

「瞓厲頸」又名為落枕，指頸部的肌肉出現急性痙攣、肌肉收緊或發炎現象，導致肩頸疼痛及僵硬，影響頸部轉動、抬頭或者低頭時的活動能力。如日常生活中的不良姿態令肩頸肌肉長時間過度疲勞，而我們在睡眠時的新陳代謝減慢，清除乳酸的速度亦會減慢而令肌肉持續繃緊，以致頸椎無法在睡醒時移回恰當的位置，導致肩頸有疼痛感，脊醫黎其琳對其成因加以解釋。



黎其琳表示：「睡眠時會有一些外在誘因，如不合適的枕頭高度或軟硬度、熟睡時姿勢不良等，都會令頸部處於過度延伸或捲曲的狀態，發生痙攣。另外，落枕的情況在冬天亦較常見，因為睡覺時有機會忽略了頸部保暖，令體溫下降及血液循環變差，肌肉容易繃緊並增加落枕機會。」脊醫黎其琳續指，日常姿勢不良如習慣趴睡及長期頸部前傾使用電腦、電話的人，都會因頸部肌肉過度僵硬而較易落枕，低頭族要多加留意。



小動作 紓緩落枕

落枕令頸部不能任意扭轉，為生活帶來不便，但也有即時紓緩的方法。「出現落枕後，可用濕毛巾熱敷肩頸部痛處約15至20分鐘，有助促進頸部的血液循環，放鬆肌肉並紓緩痛楚。另外亦可進行簡單的頸部伸展動作，只要感到頸部肌肉拉緊便可，如感疼痛應停在原處，待痛感慢慢和緩後再慢慢增加轉動或下壓的幅度，情況嚴重者則要減少頸部活動並盡量躺下休息。」



要預防落枕出現，脊醫黎其琳指要避免坐著小睡、不使用枕頭睡覺、午飯後趴在工作桌上午睡等有機會導致頸椎錯位的不良睡姿，亦建議大家在冬日做好頸部保暖，入睡時床被應蓋及頸部，並要檢視現有枕頭的高度和軟硬度是否合適，要避免選擇過高或令頸部懸空的枕頭，否則會加重頸部肌肉負擔。「習慣平躺睡覺的人，枕頭的理想高度為6厘米至8厘米；至於習慣側睡的人，枕頭的理想高度約為肩膀到頭部的1/2到2/3距離。」



一般而言，落枕患者會在2至3天內自然痊愈，但當落枕的出現變得頻密，而且症狀漸趨嚴重，即反映頸椎已累積很多勞損，脊醫黎其琳指當1個月內出現2至3次落枕的情況，就要盡快求醫，否則後果可大可小。



他說：「頸椎錯位造成的落枕痛楚會延伸至肩膊位置，手臂亦可能會感到繃緊和肌肉僵硬。若情況再惡化，頸椎原本的生理弧度會漸漸變直，甚至出現骨刺增生的情況，有機會影響神經系統，引致手麻痺和軟弱無力。」經過詳細檢查後，脊醫一般會以專業手法將錯位的脊骨矯正，把頸椎復位，並透過超聲波治療增加血液循環，舒緩痛楚。脊醫黎其琳續指，即使療程完成，亦要注意良好睡眠姿勢，並應每半年檢查脊椎一次，以減低復發機會。