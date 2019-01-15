開箱男︰粵語好聲音　HomePod智有腦

身處數碼時代，屋企嘅燈光、冷氣機都逐步智能化，音響一環也不例外！一等再等的Apple HomePod即將到港，開箱男率先取得真機，發覺此果迷「神物」不但已升級支援廣東話Siri，還可當作智能家居的控制中樞，開句聲就能播歌、開燈或鎖上大門。最重要是機身簡約小巧，真正入得廚房、出得廳堂！



外形有點像昔日Mac Pro桌機的HomePod，高172mm、闊142mm，一眼望晒圓柱體一條，表面有無縫網狀布料包裹，頂部是圓形觸控屏幕，Apple商標則低調地藏於機底凹槽內。全機只有一條電源線，沒有任何I/O連接埠，設計簡約前衞。顏色有純白、太空灰，怕弄髒的話建議選後者。但無論哪一隻色，都重2.5kg，拎上手具一定分量，好處是座枱穩陣，而且矽膠底座有防滑防震作用，就算家中寵物都很難推得跌。



它的設定跟AirPods一樣簡單，先將iOS裝置連接至Wi-Fi並啟動藍牙，再把裝置靠近HomePod，前者就會彈出設定視窗，之後跟着步驟輸入所在位置及Apple ID即可，1分鐘內完成，簡單快捷！完成後用戶可經《HomeKit》替HomePod改名，又或更改Siri語言或男女聲線等等。用廣東話講聲「喂Siri」就可對它下達指令，實測所見它對語音要求很低，無論語速快慢，只要發音正常就可以。惟HomePod暫無法利用人聲識別使用者，所以係人都可以落Order，不喜歡與人Share的話就要留意了。



內置Siri，日常資訊自然難佢唔到！例如查問天氣或球賽結果、調校鬧鐘或設定煮飯計時器等，照顧全家需要。它還可用來傳送訊息及收發電話，而且收發的內容和聯絡人名字都可以用中文，通話質量亦不俗，大可當免提使用。HomePod另一賣點是代替iOS裝置來控制HomeKit配件，開箱男嘗試以語音操控Philips的Hue智能燈泡，結果成功開關燈兼調校色溫。若家中已安裝完整的HomeKit配套，就連冷氣、窗簾、大門鎖都可控制，恍如家居控制中樞。



HomePod內置一個高位移範圍低音喇叭及7個高音喇叭，並透過A8晶片進行即時建模及減低失真。開箱男試聽，聲音從360度由喇叭底部傳送出來，中高頻細緻，低頻有力；透過「空間感應技術」，喇叭更懂得根據位置調節音色，搬動後依然保持強勁的包圍感，效果震撼！若把2個HomePod放在同一個房間，更可快速進行立體聲配對。音訊方面，HomePod兼容Apple Music，開句聲就搵到香港歌手，也可按歌名或類別選曲，加上用語音就能播放、暫停或調校音量，相當聰明！透過AirPlay，它也能從《KKBOX》等平台串流音樂，唔愁無歌聽！



<規格表>

處理器：Apple A8

無線功能：802.11ac Wi-Fi、藍牙5.0、AirPlay 2

喇叭單元：高音×7、低音×1

體積：172×142

重量：2.5kg

