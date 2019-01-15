【決性11點】延射噴劑要慎用

Q：本人27歲，我跟女朋友做愛時，她拿出一支噴劑，說有助增強持久力，瓶身標示是中藥配方，有丁香、鎖陽等成分，噴了之後感覺沒那麼敏感，但問題是現在過5天，藥效還沒退，感覺麻麻的。這次真慘了，我是不是死定了？會不會傷及神經？會隨時間慢慢恢復嗎？那支噴劑已被我丟了。

小勳



Ａ：延遲射精噴劑，主要分為兩類，第一類含有中藥和草本成分，功效較溫和，一般能增強單次性行為中的男性持久力，延遲射精，拉長性愛時間；第二類含有化學麻醉成分，它會令男性持久力變得驚人，據一些使用者所形容，它的功效誇張得能使男人維持足足一程長途飛機的10多小時的持久力，壞處是效力過強，招致性愛當下難射精，還附帶麻醉感覺，在性愛過後遲遲不消散的副作用，陰莖暫缺敏感度。故此，多數使用者寧可選用草本成分的產品。可是，贗品充斥市面，冒牌貨聲稱含純草本成分，實情卻是加添了化學麻藥，而非純中藥草本配方。由於閣下已將產品棄置，那就沒法查出它是否贗品。



若不幸使用了贗品，也不致於導致陰莖神經損壞。初步自行的測試方法是，可觀察這幾天有沒有正常晨勃？另外，不計現時那股麻麻的感覺，如嘗試把陰莖用力按下或捏緊時，可有正常的疼痛感覺？如依然有晨勃和擠壓會痛，說明並沒傷到陰莖內部。



現閣下大概只能等待麻醉成分完全消退，長遠該不會有大礙。若麻木感一直不消退，那便需要向泌尿科求診。雖說延遲射精噴劑只屬情趣產品類別，在坊間亦很容易購得，仍建議伴侶必須慎用。如受到早洩問題困擾，購買前也應先行諮詢專業意見。使用時需遠離尿道口，避免噴劑滲進尿道繼而加強了麻木感，以及有機會引致皮膚敏感，始終尿道口位置的皮膚相當幼嫩和容易受傷。希望閣下和女朋友於該次性行為有使用安全套，否則當噴劑效力太強，連陰道也會弄麻了，造成短暫的性冷感。



李偉儀