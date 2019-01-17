FoodieCurly鬈毛妹：納豆の初體驗

雖然我是一名Food Blogger，但卻是一名揀飲擇食的部落客，魚生不吃，羊不吃，生蠔不吃⋯⋯怎麼嘛？每個人都總有自己的飲食偏好吧。



那麼你吃納豆嗎？納豆一直被視為「洪水猛獸」，我曾有朋友形容它為「臭腳味」，事實上，這種又黏又臭的食物，臭味數值達到452 Au，臭豆腐的臭味數值才不過420 Au呢，是世界十大「臭食」之一。不過，納豆亦的確有益健康，研究證明它可以預防血栓、改善骨質疏鬆等，據說日本人之所以長壽，也是因為吃納豆。



因為納豆的劣評太多了，所以我一直也沒勇氣嘗試，直至這次來到北海道，終於來了一趟「納豆の初體驗」。事緣是我們在駕車途中，在JR「和寒駅」附近，看見了一間非常吸睛的木屋餐廳「Cafe にれの木」，饞嘴的我又嚷着要落車吃飯。走進室內，發現經營餐廳的是母女檔，母親已經78歲，而這裏的名物，正是納豆意大利麵！



不吃不吃還須吃，那就試一口吧，完全不覺得那是臭味，只是覺得黏黏的，黃豆味香濃，配上葱花，純和清香，裏面還有魷魚刺身，更添口感。正在細意品嘗之際，母女倆突然遞上兩條粟米，用保鮮紙包得好好的，原來是今早才摘下來的粟米，馬上趁熱吃，粟米甜，心更甜！其後我說要跟她們合照，媽媽好喜歡我呢，摟得我緊緊的，我覺得如果她旁邊的是兒子的話，會立時娶我做新抱！



我時常覺得，吃東西味道重要，人情味更重要，所以我喜歡這間餐廳。



FoodieCurly鬈毛妹：https://www.facebook.com/foodiecurly/