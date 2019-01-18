告別平成：十大小室徒弟，你識邊位？

提起平成時代的日本樂壇，要揀最具代表性的風雲人物，別無他選，肯定係小室哲哉（Tetsuya Komuro，暱稱TK）！這位身兼作曲、填詞、編曲及監製多職的音樂人，炮製了多首經典JPOP名曲，創下了多個賣碟紀錄，更捧紅了一個又一個的歌手及組合（香港傳媒愛用小室弟子稱之，日本則稱為小室家族），稍為回顧一下當中10位話題之選，當中就連香港人氣女星都有份，你又識得邊幾位呢？



爆紅原點 trf

不少樂迷接觸小室音樂，都是由trf開始的。該組合由女主音Yuki，DJ Koo，和SAM、CHIHARU及ETSU 3位Dancer構成，於1993年正式出道，其歌曲由小室一手包辦，於1994年憑《survival dAnce~no no cry more~》正式走紅，之後的《BOY MEETS GIRL》、《CRAZY GONNA CRAZY》同樣大賣，創下了連續5首細碟都獲得過百萬銷量的成績，亦同時宣布了小室時代的到來。值得一提的是，除了音樂吸引外，trf的舞蹈亦夠賞心悅目，當中SAM在《BOY MEETS GIRL》中一招單手倒豎葱，更係勁到噴汁，之後佢仲娶埋安室奈美惠（已離婚），絕對可封為Dancer界傳奇。



日劇女王 篠原涼子

對於篠原涼子，新一輩日劇迷可能只對她的電視劇有印象，但其實她於1990年隸屬偶像團體東京Peformance Doll（當年香港有播過她們演出的廣告），而篠原於1994年以「篠原涼子with t.komuro」的名義，推出由小室曲、詞、編、監的細碟《愛戀痛苦堅強》，創下了首位女歌手得到200萬銷量的紀錄，亦成就了篠原歌唱生涯的最高峰。不過之後兩位合作的歌曲反應不算太好，而篠原之後便主力拍攝日劇了。



識於微時 觀月阿里莎

早在80年代，小室便跟宇都宮隆及木根尚登組成了組合TM NETWORK（TMN），亦同時為中山美穗、松田聖子、小泉今日子及中森明菜等多位偶像作曲，當中還包括日劇紅人觀月阿里莎。未爆紅時的小室，已幫觀月的首張大碟「ARISA」創作歌曲，被歸類為小室家族的初期成員，但兩人的合作算不上很爆紅，觀月亦有跟其他多位音樂人合作，兩人合作的代表作有《Happy Wake Up》。



失望到暈 內田有紀

要數90年代初期的代表偶像，一頭短髮、走男仔頭路線的內田有紀肯定有份。她於1992年正式以女優身份出道，於1994年推出個人首張細碟《奪取天下吧-內田的野心-》，即創下了ORICON細碟榜首個女歌手首張細碟即獲第1位的紀錄，絕對係威係勢，於1995年找來已經爆紅的小室哲哉製作第3張細碟《Only You》，當紅偶像加上當紅監製，當堂成為注目活題，勁有期望下，結果反應只能說是合格。第4隻細碟《BABY'S GROWING UP》兩人再度聯手，可惜反應同樣一般，之後兩位便分道揚鑣了。



最紅天后 安室奈美惠

啱啱於上年宣布退休的天后安室奈美惠，在港日台可謂無人不曉。佢早於中學2年級（1991年）出道，於1995年憑改編歌《Try Me~相信我~》嶄露頭角，同年轉投avex唱片公司，由小室全力接手監製，兩人合作的第2張細碟《Chase The Chance》已賣過100萬銷量，於96年推出的大碟《SWEET 19 BLUES》，更錄得逾305萬的驚人銷量，安室當年跟trf成員SAM奉子成婚，成為了港日台的極大話題，同年小室為佢創作的《Can You Celebrate？》更成了經典，逾200多萬的銷量成為了歷來日本女歌手最高銷量細碟，可以講，安室最光輝的演藝歲月，正是由小室一手促成。



驚人紀碌 globe

1995年小室做了一個震撼樂壇，佢自己跟籍籍無名的主音Keiko及負責Rap的Marc組成了globe，但單憑住小室當時的名聲，出道的三隻細碟《Feel like dance》、《Joy to the love》及《SWEET PAIN》已經各有接近百萬的銷量，踏入1996年第4隻細碟《DEPARTURES》更錄得爆紅的230萬銷量（當年的年度銷量第2位），緊接着的首張同名大碟更誇張地賣出400萬張（翌年4月出貨量達455萬張，創下了當時的日本紀錄），並獲得第38回日本唱片大賞的大碟賞。而Keiko亦成了而Keiko於2002年跟小室結為夫婦，現因腦中風出血休養中。



情人力捧 華原朋美

要數小室旗下最夠傳奇性的女歌手，則肯定是其前女友華原朋美。未被小室相中前，她是個無乜人識的水着女優（藝名遠峯亞里沙），1995年得到這位音樂教父力捧，兼鋪天蓋地的宣傳力谷後，成了新紮小天后，首張大碟火速賣過百萬，創下了女歌手出道作大碟的銷量紀錄，第2張大碟也同樣係威係勢，但「成也小室，敗也小室」，隨住兩手分手，華原也隨之人氣急跌，後來更傳出了濫藥及拍AV等負面傳聞。



快來快去 dos

1996年，小室以當時大熱的美國女子R&B組合TLC為概念，炮製了一隊2女1男組合dos，成員分別為taeco（西野妙子）、asami及kaba。可惜出道作《baby baby baby》反應一般，有趣的是，小室卻與當中的asami於1998年另組組合TRUE KiSS DESTiNATiON（後改名為Kiss Destination），後來兩人更於2001年5月結婚並誕下一女，不過卻於翌年3月離婚，Kiss Destination亦隨之畫上句號。而另一位男成員kaba後來更變了性，現在以「男大姐」的身份走紅日本綜藝節目呢。



偶像之選 鈴木亞美

1998年小室力捧當時只得16歲的鈴木亞美，應該算是小室家族最後一位一手力捧並同時算是走紅的成員。首張細碟《love the island》獲得近30萬的銷量，翌年的細碟《BE TOGETHER》、《OUT DAYS》都獲得ORICON細碟鎊的周間第1位。不過，跟小室當年旗下歌手動輒過百萬銷量比較，鈴木明顯差了一皮，也宣告了小室家族盛世滑落。後來鈴木更於2000年跟唱片公司有嚴重糾紛，有5年時間幾乎消失於藝能界，直到2005年才加入avex旗下回歸樂壇，但聲勢已大不如前。



香港代表 譚凱琪

於《大帥哥》飾演日本間碟天嬌的譚凱琪（Zoie）呢期備受注目，但原來她亦是小室其中一名徒弟，話說小室於1998年開設了以亞洲市場為中心的公司Rojam Entertainment，當中香港更有6位弟子，Zoie便是其一，而2000年小室擔任了譚凱琪的Executive Producer，在香港以歌手出道，同年更在日本推出了細碟《加拉帕戈斯群島的朱麗葉》，不過小室並沒有落手落腳參與製作，成績亦麻麻，在ORICON細碟榜只得99位。