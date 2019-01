告別平成：十大小室徒弟，你識邊位？

提起平成時代的日本樂壇,要揀最具代表性的風雲人物,別無他選,肯定係小室哲哉(Tetsuya Komuro,暱稱TK)!這位身兼作曲、填詞、編曲及監製多職的音樂人,炮製了多首經典JPOP名曲,創下了多個賣碟紀錄,更捧紅了一個又一個的歌手及組合(香港傳媒愛用小室弟子稱之,日本則稱為小室家族),稍為回顧一下當中10位話題之選,當中就連香港人氣女星都有份,你又識得邊幾位呢?



爆紅原點 trf

不少樂迷接觸小室音樂,都是由trf開始的。該組合由女主音Yuki,DJ Koo,和SAM、CHIHARU及ETSU 3位Dancer構成,於1993年正式出道,其歌曲由小室一手包辦,於1994年憑《survival dAnce~no no cry more~》正式走紅,之後的《BOY MEETS GIRL》、《CRAZY GONNA CRAZY》同樣大賣,創下了連續5首細碟都獲得過百萬銷量的成績,亦同時宣布了小室時代的到來。值得一提的是,除了音樂吸引外,trf的舞蹈亦夠賞心悅目,當中SAM在《BOY MEETS GIRL》中一招單手倒豎葱,更係勁到噴汁,之後佢仲娶埋安室奈美惠(已離婚),絕對可封為Dancer界傳奇。



日劇女王 篠原涼子

對於篠原涼子,新一輩日劇迷可能只對她的電視劇有印象,但其實她於1990年隸屬偶像團體東京Peformance Doll(當年香港有播過她們演出的廣告),而篠原於1994年以「篠原涼子with t.komuro」的名義,推出由小室曲、詞、編、監的細碟《愛戀痛苦堅強》,創下了首位女歌手得到200萬銷量的紀錄,亦成就了篠原歌唱生涯的最高峰。不過之後兩位合作的歌曲反應不算太好,而篠原之後便主力拍攝日劇了。



識於微時 觀月阿里莎

早在80年代,小室便跟宇都宮隆及木根尚登組成了組合TM NETWORK(TMN),亦同時為中山美穗、松田聖子、小泉今日子及中森明菜等多位偶像作曲,當中還包括日劇紅人觀月阿里莎。未爆紅時的小室,已幫觀月的首張大碟「ARISA」創作歌曲,被歸類為小室家族的初期成員,但兩人的合作算不上很爆紅,觀月亦有跟其他多位音樂人合作,兩人合作的代表作有《Happy Wake Up》。



失望到暈 內田有紀

要數90年代初期的代表偶像,一頭短髮、走男仔頭路線的內田有紀肯定有份。她於1992年正式以女優身份出道,於1994年推出個人首張細碟《奪取天下吧-內田的野心-》,即創下了ORICON細碟榜首個女歌手首張細碟即獲第1位的紀錄,絕對係威係勢,於1995年找來已經爆紅的小室哲哉製作第3張細碟《Only You》,當紅偶像加上當紅監製,當堂成為注目活題,勁有期望下,結果反應只能說是合格。第4隻細碟《BABY'S GROWING UP》兩人再度聯手,可惜反應同樣一般,之後兩位便分道揚鑣了。



最紅天后 安室奈美惠

啱啱於上年宣布退休的天后安室奈美惠,在港日台可謂無人不曉。佢早於中學2年級(1991年)出道,於1995年憑改編歌《Try Me~相信我~》嶄露頭角,同年轉投avex唱片公司,由小室全力接手監製,兩人合作的第2張細碟《Chase The Chance》已賣過100萬銷量,於96年推出的大碟《SWEET 19 BLUES》,更錄得逾305萬的驚人銷量,安室當年跟trf成員SAM奉子成婚,成為了港日台的極大話題,同年小室為佢創作的《Can You Celebrate?》更成了經典,逾200多萬的銷量成為了歷來日本女歌手最高銷量細碟,可以講,安室最光輝的演藝歲月,正是由小室一手促成。



驚人紀碌 globe

1995年小室做了一個震撼樂壇,佢自己跟籍籍無名的主音Keiko及負責Rap的Marc組成了globe,但單憑住小室當時的名聲,出道的三隻細碟《Feel like dance》、《Joy to the love》及《SWEET PAIN》已經各有接近百萬的銷量,踏入1996年第4隻細碟《DEPARTURES》更錄得爆紅的230萬銷量(當年的年度銷量第2位),緊接着的首張同名大碟更誇張地賣出400萬張(翌年4月出貨量達455萬張,創下了當時的日本紀錄),並獲得第38回日本唱片大賞的大碟賞。而Keiko亦成了而Keiko於2002年跟小室結為夫婦,現因腦中風出血休養中。



情人力捧 華原朋美

要數小室旗下最夠傳奇性的女歌手,則肯定是其前女友華原朋美。未被小室相中前,她是個無乜人識的水着女優(藝名遠峯亞里沙),1995年得到這位音樂教父力捧,兼鋪天蓋地的宣傳力谷後,成了新紮小天后,首張大碟火速賣過百萬,創下了女歌手出道作大碟的銷量紀錄,第2張大碟也同樣係威係勢,但「成也小室,敗也小室」,隨住兩手分手,華原也隨之人氣急跌,後來更傳出了濫藥及拍AV等負面傳聞。



快來快去 dos

1996年,小室以當時大熱的美國女子R&B組合TLC為概念,炮製了一隊2女1男組合dos,成員分別為taeco(西野妙子)、asami及kaba。可惜出道作《baby baby baby》反應一般,有趣的是,小室卻與當中的asami於1998年另組組合TRUE KiSS DESTiNATiON(後改名為Kiss Destination),後來兩人更於2001年5月結婚並誕下一女,不過卻於翌年3月離婚,Kiss Destination亦隨之畫上句號。而另一位男成員kaba後來更變了性,現在以「男大姐」的身份走紅日本綜藝節目呢。



偶像之選 鈴木亞美

1998年小室力捧當時只得16歲的鈴木亞美,應該算是小室家族最後一位一手力捧並同時算是走紅的成員。首張細碟《love the island》獲得近30萬的銷量,翌年的細碟《BE TOGETHER》、《OUT DAYS》都獲得ORICON細碟鎊的周間第1位。不過,跟小室當年旗下歌手動輒過百萬銷量比較,鈴木明顯差了一皮,也宣告了小室家族盛世滑落。後來鈴木更於2000年跟唱片公司有嚴重糾紛,有5年時間幾乎消失於藝能界,直到2005年才加入avex旗下回歸樂壇,但聲勢已大不如前。



香港代表 譚凱琪

於《大帥哥》飾演日本間碟天嬌的譚凱琪(Zoie)呢期備受注目,但原來她亦是小室其中一名徒弟,話說小室於1998年開設了以亞洲市場為中心的公司Rojam Entertainment,當中香港更有6位弟子,Zoie便是其一,而2000年小室擔任了譚凱琪的Executive Producer,在香港以歌手出道,同年更在日本推出了細碟《加拉帕戈斯群島的朱麗葉》,不過小室並沒有落手落腳參與製作,成績亦麻麻,在ORICON細碟榜只得99位。