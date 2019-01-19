【教樂事】一課程兩學位　鋪路做獸醫

讀書都有潮流，近來最令人有興趣的課程，莫過於獸醫課程，從前想修讀這一科，最近都要到台灣，如今本地U開始有學士課程開辦，加上現代人愛毛孩甚於真人，獸醫這行業實在大有發展。近年部分本港院校常與外國大學合作，最新又有一升學選擇，為本港學生提供獸醫課程。



【銜接墨爾本大學課程】

香港大學理學院跟澳洲墨爾本大學（University of Melbourne）達成合作協議，「理學士」課程主修指定科目（包括「生物科學」、「食物及營養學」、「生物化學」、「分子生物及生物科技」、「生態學及生物多樣性」）的學生，有機會銜接墨爾本大學的獸醫學博士課程，肩負守護毛孩的使命。



學生需先在港大完成最少6個學期及修畢186個學分，並要累計GPA達3.45或以上。在三年級遞交申請，成功通過面試後，可到墨爾本大學就讀4年獸醫學博士課程，而首年獸醫學博士課程所得的學分，則可透過學分轉換方式，轉換為港大相關選修科目，以符合理學士的畢業要求。畢業時，可獲頒兩個學位，分別是港大的理學士及墨爾本大學的獸醫學博士。該大學開辦的獸醫學全球享負盛名，高踞全球大學學科排行榜第15位，課程亦備受世界各地獸醫專業團體所認可，無論在英、美，以至香港均具執業資格，不愁出路。



課程名稱：香港大學理學士銜接澳洲墨爾本大學獸醫學博士計劃

開課日期：9月