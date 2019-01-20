【探索夢境】夢見下雪 多為吉兆運勢佳

今日(20/1)是大寒，根據廿四節氣指出，該天天氣會到了冬季最寒冷的時期。對於成長於亞熱帶的香港人來說，冰天雪地的旅遊地點，都是放假充電的旅遊熱點，在夢中，你可曾出現過落雪的畫面？



【運勢比較穩定】

平日的世界充滿色彩，但到了下雪時，萬物都被冰雪覆蓋，白茫茫就是主調。原來從心理學的角度來看，代表作此夢的人，內心渴望平靜，認為簡單的生活才是幸福。簡單地說，夢見下雪多數是吉兆，代表你近期的運勢比較穩定，如果好好把握時機，各方面都有機會更上一層樓。



【求學工作也順利】

無論是學生、在職人士，以至做生意者，夢見自己在雪地行走，多數是吉兆，他們在各自的崗位上，應有不錯的發展，就算生活上曾遇到壓力或問題，稍後亦有機會出現曙光，但要保持適度的謹慎，三思而後行，以免弄巧成拙。

不過，凡事還是有意外，如果夢見下雪天開車，意味你始終走不出童年的陰霾，以前不愉快的經歷，久久亦不能忘懷。至於夢見下雪桃花開，意味近期的財運較不濟，掙錢比較困難，宜審慎理財。



【感情生活甜蜜】

想拍拖的單身人士，如果夢見下雪，我真係要恭喜你呀！因為這夢境預示你近期的感情關係比較好，說不定有機會遇到心儀對象，要好好珍惜。尤其是夢見自己在下雪中的街道行走，預示近期你的異性朋友會增多。

如果是戀愛中的男女，當然繼續閃爆眾人，甚至也是求婚的好時機。至於已婚人士，如女性夢見下雪結冰，有可能是喜得貴子的好預兆。

