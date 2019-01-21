本日日本：十大冬日絕景，排第一的是……

追求冬日浪漫的朋友，大家都愛跑到日本去，除了白雪飄飄增添淒美感覺外，當地還有很多冬日限定的景點及活動，於雪花點綴下，更添動人氣氛！而日本的旅行情報誌《Jalan》，於上年12月27日至今年1月7日期間進行了「想去一看的冬日絕景」網上問卷調查，調查對象為47道府居住的1字頭至5字頭男女，而有效回答數目為529人，他們的回答日前整理出十大冬日絕景排名，而新潟縣的津南雪祭獲得了第一名！十大當中可有大家的心水？



第1位：津南雪祭「新潟縣」

新潟縣最南端、鄰近長野縣交接處的津南町，是日本數一數二的大雪地區，而每年3月當地都會舉行津南雪祭，今年定3月9日舉行，這個集合了多個活動舉行的冬日祭典，於白天以日本最大規模的滑雪板直跳大會「Snow Wave」，而入夜後則有2,000個天燈在夜空飛舞，加上還有煙花發放助興，呈現如夢似幻的畫面。



網址：https://bit.ly/2Fu6wIX





第2位：十和田湖冬物語「青森縣」

這個十和田湖畔休屋特設活動會動的冬日祭典，今年會於2月1日至24日舉行。除了主打的巨大雪雕外，還有雪地吧、雪燈籠、「乙女之像」夜間點燈，及使用16萬顆藍色LED燈構成的光之隧道，令冬日的十和田湖畔被各種各樣的光芒所包圍，而活動期間每日的8時起會發放煙花，跟雪上的亮燈產生互相輝映的效果。

網址：https://bit.ly/2FIeuSH





第3位：木曾路冰雪燈祭「長野縣」

作為長野縣木曾路的冬日恒例活動，今年定於1月26日至2月昌日舉行。於中山道的宿場町及御嶽山麓的12個會場裏，逢周末期間及特定日子會排列着點燃蠟燭的雪燈、雪像及冰雕，為布滿石級及史迹等的古老城鎮加添了雪化妝及冬日燈光，帶來華麗氣氛。

網址：https://bit.ly/2CEdw5E





第4位：樹冰亮燈「山形縣」

有蔵王纜車行駛的地蔵山，於冬日會林立了被大片喻為形狀像「雪怪」的樹冰，絕對是難得奇景。而這些樹冰即日起至3月3日會有限定的亮燈，訪客可以乘坐纜車及於地蔵山頂站，欣賞別具一格的壯觀風景。

網止：https://bit.ly/2fsFV2m





第5位：信濃平Kamakura之里「長野縣」

飯山市的大雪地帶信濃平，每年1月下旬至2月下旬的約1個月時間（今年為1月25日至2月28日），都會舉行Kamakura之里，屆時會有約20間的Kamakura雪屋讓你參觀，並開設期間限定的餐廳Kamakura村，而於2月9日及10日更有期間限定的Kamakura祭，包括了發放煙花及於雪中尋寶等活動，元素相當豐富。

網址：https://bit.ly/2VAG8FQ





第6位：寶川溫泉 汪泉閣「群馬縣」

位於利根河最上游寶川溪流的寶川溫泉汪泉閣，被譽為天下第一大露天溫泉，享有在大自然環抱的景色。合共面積達724平方米的4大浴池，讓你享受充滿解放感的露天風呂。充滿感覺的建築物、擁有闊廣視野的溫泉，再加上雪地景色，絕對是打卡的勝地，吸引不少海外觀光客地訪。

網址：https://bit.ly/2W7eEb5





第7位：貴船神社「京都府」

位於京都市左京區的貴船神社是日本全國約450座貴船神社之總本社，並且是繪馬發祥之社。這裏祭祀的水神吸引不少善信專程到訪，其水占卜籤文更被喻為相當準確，甚具十分人氣。與此同時，其在大雪紛飛下的風景亦相當馳名。由本宮的參道樓梯到奧宮的本殿，只要放眼望過去，都是一片銀白色的世界。

網址：https://bit.ly/2pXgVaP





第8位：兼六園「石川縣」

作為日本三名園之一的林泉迴遊式大名庭園，在白雪點綴下當堂變成了像水墨畫般的世界，當中唐崎松的雪吊（即使用垂吊的繩索將樹枝支撐住，避免雪將樹枝壓斷），更是冬日兼六園不可或缺的畫面，再加上日本最古老噴水池的流水聲及冬鳥的啼叫，當堂增添了一絲詩意。

網址：https://bit.ly/1lBGJPG





第8位：蒜山高原．Restaurant白樺之丘「岡山縣」

同樣列為第8位的，有每年1月上旬至2月中旬期間，化身成絕景雪地Resort的蒜山高原，該處會舉辦2夜限定的蒜山雪戀祭（今年為2月22日至23日），每日下午4點約1,000個小型Kamakura雪屋會點亮蠟燭，為雪地帶來了悅目十分的光與影效果，而且你也可以參加參作小型Kamakura雪屋。

網址：https://bit.ly/168rMkL





第10位：世界遺產 白川鄉「岐阜縣」

跟富山的五箇山同時被登錄為世界遺產的白川鄉，其荻町合掌造集落彷彿讓人回到過去、置身昔日的風景中，在風雪當中更能體現這種充滿智慧的日本地道建築的美好。

網址：https://bit.ly/2DpxF0Y

