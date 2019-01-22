IB攻略：IB學校唔係只讀IB

講到國際學校，依家香港好似就係等於讀IB，其實大家知唔知原來IB學校，每所學校，尤其係Middle Year Program嘅時候，大家都有機會學唔同嘅野，就算上到IBDP，原來有人都可以唔使考IB㗎，就算考IB時間都可以唔同！



首先講講澳洲國際學校啦（Australia International School），佢哋嘅IB考試唔係5月，而係11月，所以IB考試卷嘅Timezone係完全唔同，舊時呢就11月嘅IB考試通常係容易啲嘅，不過近來澳洲Timezone的考試都愈來愈難，有啲題目甚至難過5月份。咁澳洲國際有冇學生考其他考試？有！答案就係HSC，即係High School Certificate，相信好多家長都未聽過。呢個考試淨係畀澳洲Year 11及Year 12嘅學生去讀，總共有成100個Course讀，仲多過IB。不過大家知道，點都係IB出名啲，所以國際認可，一定係讀IBDP，就算攞住IB成績去報澳洲大學，難度亦都不是非常高。



另外一間就係加拿大國際，入面有個專係畀加拿大大學認可嘅考試，叫OSSD（Ontario Secondary School Diploma），呢個考試相對容易過IB，有啲學生IB考得唔好，會用OSSD取代。OSSD評分方式用Credit制度，即係好似大學咁。就讀學生年齡就係Grade9-12，較早開始。若要通過OSSD，學生要有18個Credit，當中包括：

4 English（Grade 9, 10, 11 12）英文

3 Mathematics（Grade 9, 10 11）數學

2 Science（Grade 9, 10）科學

1 French（or substituted language）法文

1 Canadian History 歷史

1 Canadian Geography 地理

1 Arts（music, art of drama）藝術

1 Health and Physical Education 健康與體育

0.5 Career Studies 就業學

0.5 Civics 人文學

以上有15個Credit，其餘嘅3個可以在下面選擇

1 additional credit in English, or Social Sciences or Humanities, or Canadian or World Studies, or International Languages （社會科學，國際語言等）

1 additional credit in Health or Physical Education of the Arts of Business Studies （商業學）

1 additional credit in Science（Grade 11 or 12）or Technology Education （科技教育）

當然有好多考得好嘅IB學生，佢哋會直接用IB分數轉換成OSSD分數。除了讀書之外，學生都要做40小時的Community Service幫助社會，情況同IB嘅CAS一樣。



至於本地學校兼制IB嘅，MYP讀嘅多數係DSE課程，程度之唔同相信大家一眼睇得出。點解本地名校例如拔萃男書院、聖保羅男女，點解佢哋嘅IB考試平均分咁高，有好大原因係佢哋舊時讀咗個難嘅制度先，尤其係科學、數學，通常本地學生都略勝一籌，但係英文就另計。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣