IB攻略：IB學校唔係只讀IB

講到國際學校,依家香港好似就係等於讀IB,其實大家知唔知原來IB學校,每所學校,尤其係Middle Year Program嘅時候,大家都有機會學唔同嘅野,就算上到IBDP,原來有人都可以唔使考IB㗎,就算考IB時間都可以唔同!



首先講講澳洲國際學校啦(Australia International School),佢哋嘅IB考試唔係5月,而係11月,所以IB考試卷嘅Timezone係完全唔同,舊時呢就11月嘅IB考試通常係容易啲嘅,不過近來澳洲Timezone的考試都愈來愈難,有啲題目甚至難過5月份。咁澳洲國際有冇學生考其他考試?有!答案就係HSC,即係High School Certificate,相信好多家長都未聽過。呢個考試淨係畀澳洲Year 11及Year 12嘅學生去讀,總共有成100個Course讀,仲多過IB。不過大家知道,點都係IB出名啲,所以國際認可,一定係讀IBDP,就算攞住IB成績去報澳洲大學,難度亦都不是非常高。



另外一間就係加拿大國際,入面有個專係畀加拿大大學認可嘅考試,叫OSSD(Ontario Secondary School Diploma),呢個考試相對容易過IB,有啲學生IB考得唔好,會用OSSD取代。OSSD評分方式用Credit制度,即係好似大學咁。就讀學生年齡就係Grade9-12,較早開始。若要通過OSSD,學生要有18個Credit,當中包括:

4 English(Grade 9, 10, 11 12)英文

3 Mathematics(Grade 9, 10 11)數學

2 Science(Grade 9, 10)科學

1 French(or substituted language)法文

1 Canadian History 歷史

1 Canadian Geography 地理

1 Arts(music, art of drama)藝術

1 Health and Physical Education 健康與體育

0.5 Career Studies 就業學

0.5 Civics 人文學

以上有15個Credit,其餘嘅3個可以在下面選擇

1 additional credit in English, or Social Sciences or Humanities, or Canadian or World Studies, or International Languages (社會科學,國際語言等)

1 additional credit in Health or Physical Education of the Arts of Business Studies (商業學)

1 additional credit in Science(Grade 11 or 12)or Technology Education (科技教育)

當然有好多考得好嘅IB學生,佢哋會直接用IB分數轉換成OSSD分數。除了讀書之外,學生都要做40小時的Community Service幫助社會,情況同IB嘅CAS一樣。



至於本地學校兼制IB嘅,MYP讀嘅多數係DSE課程,程度之唔同相信大家一眼睇得出。點解本地名校例如拔萃男書院、聖保羅男女,點解佢哋嘅IB考試平均分咁高,有好大原因係佢哋舊時讀咗個難嘅制度先,尤其係科學、數學,通常本地學生都略勝一籌,但係英文就另計。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人,教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生,英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣