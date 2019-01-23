Cult片新經典　瑞典電影《邊境奇聞》

北歐，雖然是全球最快樂的國度，但在其極端的日照和天氣之下，當地的創意產業總有着一種獨特另類的風格，就像由亞里亞巴斯執導，獲得康城影展「一種關注」大獎的瑞典電影《邊境奇聞》，就糅合了浪漫、北歐黑色電影、社會現實主義和超自然恐怖等元素，展現一種貼近現實的陰鬱寒氣，是新一代的Cult片經典。



故事改編自《血色童話》作者林維斯特的另一短篇小說，講述在瑞典邊境小鎮任職海關的天娜，憑着狗一般的嗅覺偵緝走私客，後來，她遇上了同樣擁有特殊嗅覺的怪男禾尼，逐漸意識到自己的身份秘密和原始本相……電影透過這個超自然懸疑的神話故事，展現出社會對異類的冷漠疏離和現代邊緣人的寂寞感覺。



值得一提的是，為了營造詭異和不安的氣氛，化妝師和造型師特別為電影角色設計了怪異的外表和特徵，而兩位主角更為電影增肥20公斤，女主角甚至更要每日花4小時做特技化妝，令電影成功入圍奧斯卡金像獎最佳化妝及髮型設計，電影將於2月14日正式上映，Cult Fans朝聖必睇。