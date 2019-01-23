本日日本：由「昭和」到「平成」要幾耐？

平成時代即將終結，當地人都舉辦不少活動作紀念！其中便有人嘗試由「昭和」到「平成」。當然，大家不可以走進時光隧道，回到昭和年代吧！說的其實是由昭和站到平成站而已！原來日本多個車站都跟年號同名，其中昭和駅位於神奈川縣川崎市，是JR東日本鶴見線的車站，而平成駅則位於熊本縣熊本市，是JR九州豊肥本線的車站。



一個位於關東，一個位於九州，不用想都知距離很遠！兩者相距1,010公里，假如徒步的話，要189小時才行！



不過，由於昭和駅位於橫濱市內，所以車票通常會顯示「橫濱市內→平成」，假如想作紀念，搭乘時要有一定的竅妙：一旦離開橫濱市區間範圍時，要轉搭新幹線前進。簡單講，買票時要講明「由昭和駅經南武線去品川駅，再搭新幹線去平成駅」的路線設定，車票便會顯示非常有紀念價值的「昭和→平成」！行程會是「昭和→鶴見→品川→新大阪或博多→熊本→平成」，需時約8小時。



趁着平成年代快將結束，你也可以來一次「昭和」至「平成」之旅吧！又或是等到4月1日，待新天皇正式確定選用哪個年號，看看有沒有哪個車站同名，來一次「平成」至「XX」之旅吧！



【同場加映：大正駅在哪裏？】

既然有昭和駅，又有平成駅，那麼有沒有大正駅呢？答案是有的，大正駅位於大阪府大阪市大正區，是西日本旅客鉄道（JR西日本）及大阪市高速電氣軌道 （Osaka Metro）的車站，由昭和至平成，在大阪停留，勉強也可經過此站，不過跟年號的順序不同，假如要由「大正」至「昭和」再至「平成」，那麼恐怕便要花上十多小時了！



再大貪一點的，有沒有明治駅呢？其實是沒有的，除非你夾硬把「明治神宮前駅」也算是吧！明治神宮前車駅位於東京都涉谷區，屬於東京地下鐵的鐵路車站。