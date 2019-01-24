三界五行：財位勿亂放擺設　小心見財化水

俗語所講的「見財化水」，大意是，本來眼看就要到手的一筆錢，忽然之間，遇到某種突發情况，卻化為烏有。



在玄學又真的有「見財化水」的布局錯誤，最容易犯的毛病，就是在財位擺設魚缸或水養植物。財即是金，五行金生水，把水放在財位，財氣被瀉泄，經濟效益就大打折扣。除非有些人的命理特殊，高人指點需要這樣，否則都盡量避免。根據這個道理，在己亥豬年，家居的中宮，包括茶几的中間和飯桌的中間，都不宜擺放水養植物。



豬年擺放陶瓷造的豬仔錢罌，非常應景，尤其是紅色、金色的都適合，因為陶瓷屬土，紅色屬火，火生土，土生金，財源滾滾來，這個豬仔錢罌，放在任何平面的中間位置都可以旺財。



有些住宅的大門與廳的大窗對望互通，這樣的格局，空氣對流，令人覺得舒服，但有個缺點，就是財氣由大門入、大窗出，或由大窗入、大門出，財來財往難聚財。化解方法，是在入門口的地方，設一個西式的高身地櫃或中式的博古架就可以了。今年財位在中宮，在地櫃或博古架上的中心位置，擺放福祿壽三星或財神爺、金元寶、聚寶盆、招財進寶、金豬、龍龜這類招財法器，無論財氣由大門或大窗進入，都可以凝聚在這個中心位置。這個地櫃或博古架，在新的一年是招財的風水重點，千萬不要擺放水養植物、小魚缸或有刺植物。



方向宇