Pet Pet聯萌：帶着狗狗去旅行　回憶無價

不少狗主都愛寵如命，能夠與心愛的毛孩一同出國暢遊，更是不少主人的心願，然而一想到檢疫、運送、編排行程等難題便卻步，以致為主人毛孩而設的旅行團應運而生，目的是希望主人能輕輕鬆鬆帶愛犬同遊。以寵物假期Pet Holidays為例，為了各個毛家庭能有窩心舒適的旅程，積極搜羅與寵物外遊的資訊，並多次親身造訪所選景點，除了嚴選多間Pet Friendly的酒店及民宿供大家選擇外，還會推介一系列特色活動，當中有香港人最愛的日本和服體驗派對、提供Pet Menu的烤肉店、一起坐登山纜車及專為狗狗祈福的寺廟等，希望為主人及毛孩留下深刻的旅遊回憶。



【一年時間收集資料】

寵物假期Pet Holidays策劃經理列俊立（Kenneth）指出，他本身飼養寵物，也曾帶過毛孩去旅行，發現帶狗狗去旅行其實是有好多文件、手續要辦理，花費時間之餘亦害怕有甚麼差池會令到毛孩不能出發，Kenneth稱：「我們本身開辦旅行社，不少朋友、客人都會詢問我有關帶寵物出國的資料，發現原來他們大多希望能帶同寵物去旅行，於是我用了約一年時間收集資料，繼而開辦一間專辦人狗旅行團的公司，目的是希望用一個普及化的價錢做到人寵旅行，同時期望客人參加服務時，可以無時無刻與愛犬一起，感受到牠們開心的一面。」



【價錢相宜 行程貼心】

飼養了兩隻狗狗的Mavis，早前參加了Pet Holidays開辦的6日5夜東京之旅，Mavis表示：「以前我們夫婦去旅行其實很不放心，因為要將狗狗們放在朋友家照顧，故一直心思思想帶同兩犬去旅行，於是找尋一些資料，但發現價錢很昂貴，後來經朋友介紹，知道了這間旅行社能以一個較相宜的價錢帶狗狗旅行，加上職員好詳細介紹旅行的行程，我們覺得很符合所想，於是便報了這個旅行團。這6日的行程都很豐富，全是在香港沒有可能帶同狗狗一齊做的，例如帶狗狗去動物園、餵飼海鷗，最開心是帶到狗狗和我們同桌食烤肉，再者旅行社會特別為我們這班人狗團友舉辦和服派對、比賽，這些都是很有趣的經驗。整個旅程雖然要日日照顧狗狗，比較疲倦，但我又覺得好值得，因這短短數日讓我們有很深刻的體驗，以及留下很多開心的回憶。」