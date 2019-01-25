法拉利488 Pista Spider埋身睇

法拉利（Ferrari）488 Pista Spider正式在港澳發布，今起一連3日將連同《法拉利：躍馬激情》世界巡迴展於新濠天地展出，一系列的法拉利經典跑車及賽車展現眼前，當中包括Ferrari F1 2000、Ferrari 625A及F40等等殿堂級車款，讓車迷回顧法拉利在過去70多年的經典歷程。



488 Pista Spider是法拉利第50款開頂式跑車，搭配了法拉利有史以來最大馬力的720匹V8引擎，並應用了大量賽車技術及進一步輕量化，官方公布的0至100km/h只需2.85秒，極速更高達340km/h。代理指，488 Pista Spider屬於量產的特別版型號，由法拉利車廠配售予最忠誠的客戶，以答謝他們歷年來的支持，而廠方可給予香港的配額已迅速售罄。



另方面，Blackbird Concessionaires宣布已成為全球48間獲法拉利車廠指定為「法拉利經典車維修中心」之一的代理商，能夠為超過20年車齡的法拉利經典跑車提供原廠級數的維修及保養服務，並可發出廠方認證的法拉利經典車證書，對香港的法拉利收藏家來說無疑是一大喜訊。