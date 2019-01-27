貓奴注意！為何主人鼻鼻總是濕？

養貓如養人，牠的一舉一動，都掀動着主人的心，而對不少新手貓奴來說，最困擾的是主子的鼻子怎麼老是濕濕涼涼的？難道主子昨晚偷溜走了出街玩，一不小心着了涼？



【跟嗅覺有關】

各位新手貓奴可以放心，和人類不一樣，主人的鼻鼻要冰涼而且濕潤，才屬正常，至於貓咪鼻子總是濕潤的原因，主要跟嗅覺有關。



1.保持嗅覺敏銳

對於貓咪來說，嗅覺是非常重要的一件事情，關乎覓食及自身安全的問題，若然能夠保持吸入的空氣濕潤，便會使牠們更容易感覺到氣味。貓咪的嗅覺位於鼻腔的深處，稱為「嗅黏膜」，比人類的大兩倍，內裏有兩億多的嗅細胞，對氣味相當敏感，當空氣進入鼻腔後，便能刺激嗅細胞而傳送信息到大腦。



2.自然分泌水氣

空氣中有許多微小粒子會引發氣味，然後隨着呼吸而進入貓咪的鼻鼻，為了能聞到更多的氣味，這些粒子都會吸附在鼻腔的黏膜內，要是黏膜保持濕潤，便會使粒子更容易依附在黏膜上，所以貓咪鼻鼻也會自然地分泌一些水氣。



【總有乾燥時】

雖然貓咪的鼻鼻要濕濕的才是正常，但在一些情況下，鼻鼻又會乾爭爭，貓奴必須留意。



1.可能是生病

既然貓咪的鼻要濕潤才正常，那麼，貓咪生病時，鼻子會乾乾的就是常識了！所以當貓奴發現貓咪的鼻鼻異常乾爽，就不能掉以輕心，有可能是感冒、發燒〈是啊！貓咪都會感冒發燒的〉，這時候，貓奴應該趕快將主人送到動物醫院檢查，以查證病情。



2.睡着會乾燥

別以為鼻子是24小時也保持濕潤狀態，當主人休息或睡覺時，鼻子倒是乾燥的，因為主人睡覺時的體溫是恒定的，而身體也處於平穩的狀態，令鼻子較乾燥，待主人睡醒了，一會兒又變會濕濕的。



3.環境的因素

原來環境不只影響人類，還會影響貓咪。要是貓咪生活在乾燥炎熱的環境，即使攝取再多的水分，鼻子還是乾柴烈火似的，這就與生病無關了。

