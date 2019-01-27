日式海鮮煲仔飯　好鮮味呀！

傳統的煲仔飯，米飯吸收了食材味道，再加上香脆的飯焦，是冬日大熱美食，原來除了中式煲仔飯外，坊間也有不少異國風情的口味，好像IG@kichintokitchen_by_daiei就利用海鮮和意大利鯷魚等，炮製出帶點Fushion感覺的日式海鮮煲仔飯。



主要材料有鯛魚和蜆肉，鯛魚先煎香，再加蜆肉和白酒、鯷魚等略煮，最後將湯汁連食材，一起用來煲飯，由於蜆肉快熟，可以在最後5分鐘才加入去煮，效果更佳。米飯吸收了湯汁和海鮮的味道，啖啖鮮美，而且不用特別加煲仔飯豉油，感覺健康得多。

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材料：

鯛魚 1條

蜆 8隻

車厘茄 6粒

蒜頭 1瓣

鯷魚 2條

白酒 100毫升

水 適量

米 2杯

橄欖油 1湯匙

番荽 適量

鹽 適量

胡椒 適量

酸豆 1茶匙



做法：

1.鯛魚處理好後，在兩邊輕切十字，灑鹽和胡椒調味。

2.橄欖油和蒜頭慢火加熱，轉中火後放入鯛魚煎香。

3.加入蜆、鯷魚蓉、100毫升水、白酒煲滾，夾起蜆後放入車厘茄、酸豆煮2分鐘。

4.鍋內放米飯、煮好食材（除蜆）、湯汁連水共400毫升，猛火煲滾，轉細火煲15分鐘，加入蜆再煲5分鐘，最後灑番荽碎。