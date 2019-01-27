日式海鮮煲仔飯 好鮮味呀！
2019年01月27日 18:30
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香噴噴的海鮮飯，趁熱吃還有點酒香。（互聯網）
傳統的煲仔飯，米飯吸收了食材味道，再加上香脆的飯焦，是冬日大熱美食，原來除了中式煲仔飯外，坊間也有不少異國風情的口味，好像IG@kichintokitchen_by_daiei就利用海鮮和意大利鯷魚等，炮製出帶點Fushion感覺的日式海鮮煲仔飯。
主要材料有鯛魚和蜆肉，鯛魚先煎香，再加蜆肉和白酒、鯷魚等略煮，最後將湯汁連食材，一起用來煲飯，由於蜆肉快熟，可以在最後5分鐘才加入去煮，效果更佳。米飯吸收了湯汁和海鮮的味道，啖啖鮮美，而且不用特別加煲仔飯豉油，感覺健康得多。
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材料：
鯛魚 1條
蜆 8隻
車厘茄 6粒
蒜頭 1瓣
鯷魚 2條
白酒 100毫升
水 適量
米 2杯
橄欖油 1湯匙
番荽 適量
鹽 適量
胡椒 適量
酸豆 1茶匙
做法：
1.鯛魚處理好後，在兩邊輕切十字，灑鹽和胡椒調味。
2.橄欖油和蒜頭慢火加熱，轉中火後放入鯛魚煎香。
3.加入蜆、鯷魚蓉、100毫升水、白酒煲滾，夾起蜆後放入車厘茄、酸豆煮2分鐘。
4.鍋內放米飯、煮好食材（除蜆）、湯汁連水共400毫升，猛火煲滾，轉細火煲15分鐘，加入蜆再煲5分鐘，最後灑番荽碎。