靈感煮意：【無添加糖】酒味榛子朱古力糖

在教人減肥和寫食譜兩方面，有一個元素我覺得很重要，就是切忌離地。那些戒糖戒油白烚、毫無樂趣的方法，根本不長久。特別是新年，誰不想開開心心跟家人大吃大喝？所以我真的不會做標題黨擲幾句「一粒糖等於一碗飯」掃大家的興致，你想吃甚麼，即管開聲，我做得到一定寫個食譜給大家。今集的《靈感煮意》，我便準備了一個不用添加糖的「酒味榛子朱古力軟糖」，下星期就初一了，試試做來給親友品嘗吧！立即上東網生活收看這一集啦，做了記得拍照給我欣賞啊！



材料（18粒）



榛子 60克（烤好去皮後計）

椰棗 100克

威士忌／百蘭地／百利甜酒 10~15克

無糖可可粉 10克



自選材料

可可粉、70%可可低糖朱古力、杏仁、果仁碎



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

個人網站︰http://lively.com.hk

Facebook︰http://www.facebook.com/lively.com.hk/

Instagram︰lively.com.hk