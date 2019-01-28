每周一湯：趁年尾　黨參螺頭粉葛湯排濕邪

不少人飲食不當，嗜食生冷油膩，損傷脾胃，可引致內濕。濕邪作惡，有可能出現渾身乏力、食欲不振、大便稀溏等問題。趁着年尾，一於為身體大掃除，排走濕邪！不少食材均具健脾祛濕之效，但如何配搭相關療效的家常靚湯？毋須大傷腦筋，不妨參考網上平台「當中藥哥遇上湯姐時」版主的好介紹──黨參螺頭粉葛湯。



先說湯中三大主角：黨參可治脾胃虛弱，亦是補氣達人，由於性平溫和，大部分體質都能接受。滋陰補腎的螺頭，更具潤燥功效，可滋養臟腑，滑潤肌膚。粉葛是利水祛濕的常見材料，可去骨火，連湯同吃，更有助清理腸胃，名副其實的腸道大掃除！其他材料如花豆、南豆、赤小豆、生薏米等，都以健脾祛濕見稱。這湯聚集這麼多健脾祛濕的「高手」，大家應變得精神爽利，迎接豬年的來臨。





【黨參螺頭粉葛湯】

材料：（4人分量）

黨參 1両

螺頭 2両

粉葛 1斤

陳皮 1個

花豆 2両

南豆 2両

赤小豆 1両

生薏米 1両

亦可加豬骨1斤



做法：

1.隔晚先將螺頭浸過夜，備用。

2.將其他材料浸泡20分鐘後，備用。

3.粉葛去皮，切小塊後，備用。

4.用清水洗淨其他材料，如要加入豬骨，請先汆水備用。

5.鍋內注入2,000毫升水，加入所有材料，用大火煲滾後，轉用中火煲2小時就可以飲用。



功效：健脾祛濕