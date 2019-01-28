每周一湯：趁年尾 黨參螺頭粉葛湯排濕邪
2019年01月28日 17:00
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身體總是懶洋洋，提不起勁？有可能是濕邪作惡，趁着年尾，一於排走濕邪！（設計圖片）
不少人飲食不當，嗜食生冷油膩，損傷脾胃，可引致內濕。濕邪作惡，有可能出現渾身乏力、食欲不振、大便稀溏等問題。趁着年尾，一於為身體大掃除，排走濕邪！不少食材均具健脾祛濕之效，但如何配搭相關療效的家常靚湯？毋須大傷腦筋，不妨參考網上平台「當中藥哥遇上湯姐時」版主的好介紹──黨參螺頭粉葛湯。
先說湯中三大主角：黨參可治脾胃虛弱，亦是補氣達人，由於性平溫和，大部分體質都能接受。滋陰補腎的螺頭，更具潤燥功效，可滋養臟腑，滑潤肌膚。粉葛是利水祛濕的常見材料，可去骨火，連湯同吃，更有助清理腸胃，名副其實的腸道大掃除！其他材料如花豆、南豆、赤小豆、生薏米等，都以健脾祛濕見稱。這湯聚集這麼多健脾祛濕的「高手」，大家應變得精神爽利，迎接豬年的來臨。
【黨參螺頭粉葛湯】
材料：（4人分量）
黨參 1両
螺頭 2両
粉葛 1斤
陳皮 1個
花豆 2両
南豆 2両
赤小豆 1両
生薏米 1両
亦可加豬骨1斤
做法：
1.隔晚先將螺頭浸過夜，備用。
2.將其他材料浸泡20分鐘後，備用。
3.粉葛去皮，切小塊後，備用。
4.用清水洗淨其他材料，如要加入豬骨，請先汆水備用。
5.鍋內注入2,000毫升水，加入所有材料，用大火煲滾後，轉用中火煲2小時就可以飲用。
功效：健脾祛濕