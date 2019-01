本日日本：嵐的第一次

由大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也及松本潤5人組成的男子組合嵐(ARASHI),絕對是當今日本最炙手可熱的偶像團體。不過,昨日該組合忽然宣布,會於2020年年底無限期停止活動,這個形同解散的決定,傷透了亞洲不少女生的心。而這個剛於上年成軍20周年的天團,他們多年來的演出帶給我們無盡的歡樂,組合歷來的第一次,彷彿仍歷歷在目……



首次出道記者會見

1999年9月15日於夏威夷檀香山海面上的郵輪上舉行出道記招,會內宣布了組合結成及CD發表。講講嵐(あらし)這個組合名稱,這個漢字在日文解釋為風暴,有「於世間掀起風暴」的意思,首個發音為五十音的「あ」、用羅馬拼音表達則為「A」,兩者都係排第一,包含了「立於頂點」的味道,現在尊尼事務所的官網不用「嵐」,而用英文字母ARASHI來介紹。



首張細碟「A.RA.SHI」

1999年11月3日推出了首張細碟「A.RA.SHI」,此曲為當年富士台的世界男子排球錦標賽形象歌曲,獲得該年11月第3周的ORICON細碟磅冠軍,首周銷量高達557,430張,非常厲害!值得一提,細碟封面上的「嵐」字,是由尊尼事務所社長喜多川Johnny所寫。



首個演唱會「嵐 FIRST CONCERT 2000」

2000年4月6日、29日至30日在大阪城Hall及橫濱Arena舉行組合首個演唱會「嵐 FIRST CONCERT 2000」,主要演唱尊尼所屬事務所前輩如少年隊、男闘呼組、SMAP、TOKIO的歌曲。



首個冠名節目《真夜中的嵐》

2001年10月4日起日本電視台逢周四深夜0:45播出了嵐的首個冠名綜藝節目《真夜中的嵐》,節目內容亦夠特別,講嵐各成員輪流透過踏單車及坐尾班電車,於深夜中縱貫日本列島(由九州到北海道),過程中會有不同的體驗,而且身上冇錢冇地圖,只可攜帶手電筒、方位磁石及泳褲等9件物品。該節目於2002年6月27日完結。



首套電影《Pika☆nchi LIFE IS HARD不過HAPPY》

2002年10月18日上映嵐首套主演電影《Pika☆nchi LIFE IS HARD不過HAPPY》,故事講述5位生活於東京最後大型住宅區八鹽團地的高校生,環繞戀愛、家庭、學校等所面對的問題。2004年更推出了續編《Pika★★nchi LIFE IS HARD不過HAPPY》,講述各角色3年後的情況。



首次亞洲巡迴演唱會

Arashi成軍7年,於2006年9月至11月舉行首個亞洲Tour「ARASHI FIRST CONCERT」,地點分別是台灣及首爾,前者於9月16日至17日在台北小巨蛋舉行;後者則於11月11日至12日在首爾奧林匹克公園上演。



首度打入年度十大《Love so sweet》

2007年2月21日推出的第18隻細碟《Love so sweet》,是成員松本潤主演的電視劇《花樣男子2(Returns)》的主題歌,亦是嵐首隻能打入年度銷量10大的作品(銷量約43萬隻)。而相隔8年後,亦成了2015年3月播放的午後的紅茶廣告歌。



首個5大巨蛋巡迴演唱會「ARASHI Marks 2008 Dream-A-live」

2008年5月至7月嵐舉行組合首個5大巨蛋巡迴演唱會「ARASHI Marks 2008 Dream-A-live」,不過卻有不幸事故發生,話說6月1日在名古屋巨蛋綵排時,櫻井翔於舞台跌下來,導致右手骨折兼足部扭傷,雖然他被勸告缺席演唱會,但他亦堅持在不跳舞的情況下演出。



首度年度銷量冠軍《truth/往風的那方去》

2008年8月20日推出的兩A面細碟《truth/往風的那方去》,其中《truth》係大野智主演的電視劇《魔王》主題曲,而《往風的那方去》則是日本電視台北京奧運的形象歌。這隻細碟雖然暑假才推出,但銷量高達61.8萬隻,成為了年度銷量冠軍細碟。而另外組合的另一張細碟《One Love》則是年度銷量亞軍細碟。同一個Artist霸佔年度細碟1及2位,對上一位已經是1989年的PRINCESS PRINCESS。



首張百萬作品《All the BEST! 1999-2009》

於2009年9月2日推出精選大碟《All the BEST! 1999-2009》,成為組合首張銷量過百萬的作品,亦是年度大碟銷量冠軍。而同年推出的MV集《5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009》亦是組合首次成為年度DVD榜的銷量冠軍。同年亦首次成為藝人總銷量的年度冠軍,風頭一時無兩。



首次紅白歌唱大賽司儀

2010年12月31日首度擔任第61屆NHK紅白歌唱大賽的白組司儀,亦是紅白史上首次找來組合來擔任司儀一職。