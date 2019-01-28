【教樂事】新世代教學對策──電競學習

為人父母的該有以下經驗：當叮囑子女溫習，通常費盡九牛二虎之力，孩子也顯得萬般不願，幾經催促才勉為其難聽從。倘若告訴孩子可放下書本玩樂去，定有截然不同的行為、反應。究竟，孩子們能否同時邊學邊玩？又要怎樣方能激發學習動機？



早前參加了一個由校長們互相對壘的《電競試玩賽》，賽後體會是：「電競」無疑是新世代的其中一種學習策略，透過學生日常生活中最感興趣的事情──「打機」，來挑起及維持學生的學習動機及興趣，以科技打破傳統課室的教學框架，讓學生從玩樂中滲入學習。因為無論文明如何演進，遊戲始終扮演生活中休閒娛樂與紓緩壓力的重要角色，可持續吸引學生專注及刺激學習動機，亦成為現今的電子學習使用趨勢及發展重點。



【「打機」提升學習動機】

而當今世代，孩子從小就在電子產品、互聯網包圍的環境下長大，故被美國倡議改革教育而聞名的普倫斯基（Marc Prensky）定調為「數位原住民」（Digital native）；而長大後才接觸數位產品並有一定程度上無法流暢使用的族群，則歸類為「數位移民」（Digital Immigrant）。「數位原住民」先天對科技敏感，能同時接收大量資訊，並進行多任務處理，因此針對他們的教育方式必須從「數位移民」時代改變，才能與時並進。



於是，2014年撃敗了包括哈佛大學在內的全球427間大學，成為「全球教學創新大賽」冠軍的台灣大學電機工程系教授葉丙成及其教學團隊，便將「電競」元素融入學生的日常學習，研製出一個可供多人同時對壘的網上教育遊戲學習平台，目的是讓學生的常規學習與其生活經驗結合，以激活他們的學習動機。



這個名為PaGamO的設計，透過答對由教師預先設計的學科題目（包括、中、英、數、常識及科學）來開拓領土，進而攻城掠地擴大自家版圖。過程中既能培養學生自主學習精神，亦帶來達成任務的成功感；也讓老師間接取得學生在各學科的強弱項數據，從而制訂出針對性及靈活的教學對策。故數年間已吸引全台灣小學爭相納入為常規學習，每年舉辦的「學科電競大賽」亦成為當地小學生決一高下的較勁擂台。



最近，本校亦將PaGamO引入校園，高小學生體驗過後，亦好奇探問校長的虛擬版圖究竟在哪？



許定國（佛教黃焯菴小學校長）Profile

教育碩士（課程與創新教學/資優教育），

從事教學20年，長於推展STEM及資優教育

現任香港課程發展議會委員

曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」