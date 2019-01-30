香港估估吓：你睇呢個火車站以前幾寧靜

今時今日一提起港鐵上水站，大部分人都會即時諗起水貨客，尤其就快農曆新年，火車站一帶被紙箱、手推車、行李箱塞到搵條路行吓都難，上水居民日日行去搭車也是EQ大考驗。這個港鐵東鐵綫北行分叉前最尾一個車站，原來早在1930年5月16日已經啟用，雖然當年上水站都好熱鬧，但在車站出沒的都只是經羅湖往深圳的市民，人流多卻未至於混亂或擾民。



講到火車站的歷史，就要追溯至1910年10月1日，當年的九廣鐵路（英段）只有8個車站，包括九龍臨時車站、紅磡臨時車站、油蔴地車站、沙田車站、大埔車站、大埔墟旗站、粉嶺車站及羅湖臨時車站。而華段鐵路在1年後的10月5日建成通車，華、英兩段鐵路接軌，來往九龍及廣州的廣九直通車服務開通，當中由九龍前往廣州的快車行車時間為4小時19分鐘，比政府標榜坐高鐵只需48分鐘直達廣州慢了足足4倍。



落成大半個世紀，上水火車站也曾作出多次改建，其中最受關注就是2003年為配合落馬洲支線而展開的擴建工程，直至2007年正式通車，上水站便改為中途站，乘客可在此轉車往羅湖及落馬洲兩個車站。