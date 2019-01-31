現代簡約單純俐落　大自然綠意延伸室內

位於九龍灣國際展貿中心E-Max 4至5樓的E-max家居中心，佔地超過15萬平方呎，匯聚超過40個潮流家居品牌，從家品、燈飾、傢俬、廚具至寢室用品等應有盡有，輕鬆打造理想安樂窩！

隨着香港人的居住面積愈來愈細，室內設計便愈講求機能及收納性，不過今日介紹的家居，卻是過千呎的複式單位，設計自然可以隨心所欲。設計師著眼於家居的整體現代簡約風格，單純、俐落的線條、講究建材本身的特質以及色彩，將室外的綠色大自然，延伸至室內，令家居變得更舒適自然。



型格效果

La Maison Interior Design設計師Anna表示：「我們的客飯廳以大自然為主題的現代簡約設計，將外花園綠化元素融入到室內，所以在室內的承重柱花了一點心思，將它打造成一個植物柱，同外花園互相呼應，成為了客飯廳的視覺焦點。」

La Maison Interior Design設計師Tony續說：「今次單位選用了不同的物料，例如玻璃、木皮、植物柱或者金屬的成分，搭配背後的彩色櫃，做了一個互相呼應，因為業主都追求一些比較時尚的感覺及一些型格的效果。」



展現個人品味

現代簡約風格必須兼具現代造型的家具，融入屋主個性，展現個人的獨到品味。

就像巨型而富設計玩味的燈飾，將整個客飯廳，襯托出更具型格時尚的氣息。例如一入門口的高身鞋櫃，以深木皮加灰玻璃及黑鋼材打造，而特別訂製的旋轉鞋架，就是方便戶主開派對的時候，有足夠的收納空間應付客人需求。而中間更打造了一個DISPLAY櫃，放了戶主心愛的舞鞋，作為小型展覽室，效果十分理想。

Tony表示：「今次單位分了兩層，而我們的設計主要以動靜來區分。而一樓就會以靜態設計為主，無論在用色或其他方面，都貼近每位家庭成員的性格而設計的。」



兼顧實用性

主人房加入了粉藍色彩，令氣氛變得柔和浪漫，再滲入了少少英式田園風味，令人猶如置身度假當中。L型的落地大衣櫃，充裕的儲物空間，就連女戶主也大感滿意，可見設計師的貼心。父母睡房的設計完全擺脫了老人家的保守傳統，處處流露著年輕活潑的裝飾，同時也顧及實用性，令人大感驚喜。而兒子房則是餐飲區彩色牆的延續，因為兒子對它情有獨鍾，決定在自己房間也運用彩色設計，再配合黑色鋼材的衣櫃，更突出了個人品味。



La Maison Interior Design

E-Max Home Shop 553 & 427



E-Max Home家居中心

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