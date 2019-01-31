FoodieCurly鬈毛妹：ホッケ魚　燒得香噴噴

每次去旅行，總想嘗試很多不同的新餐廳，如果有一間餐廳你今次吃過了，兩年後重臨舊地仍是惦念着那種味道，那麼，那餐廳一定不錯。



北海道小樽運河旁邊有一條出拔小路，這是一條食街，店舖不多，卻五臟俱全，想吃燒烤、甜品、居酒屋等都有，而叫我念念不忘的，就是一間叫「燒き鳥 谷やん」的串燒店，老闆說話不多，只管一直在用心的燒。



必須推介的是「縞ホッケ焼」，ホッケ是北海道常見的漁穫，因為肉質容易腐爛，發臭較快，以前算是低等的魚類，戰後因為食物短缺，再加上冷藏及物流技術改良，ホッケ就慢慢流行起來。秋天是ホッケ最當造的季節，油脂豐富，魚骨容易取出，吃時十分方便，被加工成魚乾後，在居酒屋一般以鹽燒的方式烹調。「燒き鳥 谷やん」也不例外，燒得香噴噴，魚油豐腴，鹹香十足，配燒酒一流。



另一驚為天人的是燒帶子，事實上我們就是為了這帶子而重來。原隻帶子，厚肉又新鮮，師傅會加入牛油和醬油去調味，每次來到，朋友吃完帶子還會將燒汁幹掉，可想而知那鮮味。其他美味推介還有軟嫰的燒雞肝、充滿肉汁的豚肩肉、外層脆卜卜的飯糰等等，美味到不行。



看來下次再到北海道，還是要到出拔小路重遊舊地，跟師傅談談心。



FoodieCurly鬈毛妹：https://www.facebook.com/foodiecurly/