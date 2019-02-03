應節動畫豬角色　同你過肥年

豬給人的故有印象都是好食懶飛又不愛清潔，故有懶豬、污槽豬的稱號，感覺上比較負面，但在動畫界豬一向都是人氣角色，好像日本動畫巨人宮崎駿創作的「飛天紅豬俠」波魯克，雖然身材肥胖，但一駕駛飛機就成為空中英雄，當然還有我們港產的麥兜，與媽媽麥太兩人發展出段段既好笑又窩心的小故事，不單是深入民心的人氣角色，更是故事中不可缺少的主調，就等豬年將至，重溫這班伴着不少動畫迷一起成長的動畫豬角色吧。



麥兜

提起香港人最熟悉的動漫豬角色，麥兜肯定榜上有名，起初是以漫畫形式登場，由謝立文撰寫，麥家碧繪畫，作者巧妙地在漫畫內滲入一些懷舊老香港情懷，令本地讀者睇起來更易有共鳴，2001年推出首套電影「麥兜故事」，電影內的笑料如「快餐常餐特餐」，或歌曲「仲有最靚嘅豬腩肉」都成為觀眾耳熟能詳的經典，還有麥兜與麥太的感人母子情，都令人不禁愛上這隻小豬。



飛天少女豬事丁 寶妮

提起外形得意可愛的動畫豬角色，全身搶眼粉紅色的「飛天少女豬事丁」肯定入圍，本來是池田多惠子創作的漫畫，後來改編為動畫，描述女主角國分果林意外遇到外星王子東東，獲贈變身鏡盒，只要大喊咒語「愛心豬嘜變身」就可變身成愛與正義的化身「寶妮」，是九十年代不少學生放學後回家必睇的動畫，而由戴恩玲主唱的片頭曲「愛心一百次」，更是深入民心不少動畫迷都記得怎樣唱。



飛天紅豬俠 波魯克

如你是宮崎駿迷，對1992年上映的《飛天紅豬俠》肯定應該不會陌生，描述男主角波魯克本是一個駕駛技術超卓的飛行員，但卻因魔法而變成豬的樣子，更為成賞金獵人，駕駛着紅色水上飛機靠擊退空賊而維生。《飛天紅豬俠》帶有濃厚的宮崎駿自傳色彩，透過波魯克寧願變成豬亦不願成為政權走狗，來反映自己身處俗世而身不由己的苦惱。



彭彭丁滿歷險記 澎澎

CG版《獅子王》將在2019年夏季上映，毛茸茸超可愛的辛巴劇照已在早前公開了，多得細緻的CG技術，造型極之可愛又像真，而提起《獅子王》又怎能沒有狐獴丁滿及疣豬彭彭，他們不單拯救了落難的辛巴，更是電影中的開心果，就他們出場就笑料不絕。作為疣豬的澎澎一直因為臭味而受到其他動物嫌棄，幸好遇上不怕他臭味的丁滿，兩人才成為好拍檔。因為這兩個角色太受歡迎，後來迪士尼更特別製作了以他倆為主角的電視動畫《彭彭丁滿歷險記》，是少數由配角進化為主角的人氣角色。