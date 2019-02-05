大健事：新正頭食瓜子　適可而止防致肥

大年初一，不少人都喜歡在全盒拿瓜子「𢱑銀」，期望來年可以多賺一點。其實，瓜子一般都是以西瓜、南瓜和向日葵的種子製成，有豐富的營養價值，尚營坊營養師Charles解釋：「瓜子含有不飽和脂肪酸，有助降低膽固醇，而其維他命E亦有抗氧化的功效，可以抵抗自由基的侵襲。」此外，瓜子亦含有豐富的鎂和鋅，前者有助維持骨骼健康、控制血壓，後者則可以維持免疫系統健康。



【營養豐富】

雖然瓜子營養豐富，不過凡事有正反兩面，Charles說：「雖然瓜子含有豐富的營養素，但始終是高脂肪和熱量的食物，進食過量仍會有致肥的機會，同時亦會增加患上心血管疾病的風險，加上新年聚餐會有其他賀年糕點和小食，所以食瓜子亦最好適可而止，成年人每日大約可以食20至25克 （約三湯匙）的連殼瓜子，減少致肥的機會。」



【黑瓜子鹽分較高】

至於最常見的紅瓜子和黑瓜子，則同樣來自西瓜的種子，前者直接由生瓜子炒熟，不會有鹹味，紅色只是炒熟後的上油和色素，Charles說：「黑瓜子會先以醬油、花椒、八角、桂皮和甘草等香料煮過，然後再炒乾，所以味道會帶有鹹香味，但同時亦因為用醬油煮過，所以鹽分（鈉質）也較紅瓜子高，高血壓人士要多加注意。值得一提的是，大家應避免用牙咬開瓜子，以免令牙齒受損。」其實除了瓜子，提子乾、杧果乾、杏脯乾和桂圓肉等無添加糖的水果乾，一些非油炸的米通或米餅，以及零卡蒟蒻都是相對健康的賀年小食，大家可以自行挑選適合的食物，保持健康體魄。