FoodieCurly鬈毛妹：穿上民族服學泡茶

如果你想建造一幢多用途大樓，但偏偏有棵參天大樹阻隔着，你會怎麼辦？



最簡單快捷方便的做法，當然是將它鋸走，可是台中「牛耳藝術渡假村」卻決定將它保留，幾層高的樹屋，每層都在地板開幾個洞，讓樹幹在大樓內穿梭，老闆又做了玻璃天花，給大樹進行光合作用，讓它可以茁壯成長。為了保留一棵樹，原來真的可以「去到好盡」！



來到這裏，你可以住宿、學泡茶和吃飯。我們今次應台灣觀光局之邀，來到渡假村體驗，大家先換上賽德克族（台灣原住民部族）的民族服裝，紮上頭帶，就開始聽老師的講解了。這裏集合了台灣不同地方的茶葉，由沒發酵至完全發酵都有，如四季春、凍頂烏龍茶、大禹嶺烏龍茶、金萱、小葉種紅茶、東方美人等等，茶葉有不同形狀，條形的泡兩分鐘，球形要久一點，泡三分鐘就可以啦。



品嘗不同茶品後，可以走回地下的餐廳用膳，這裏提供日式美食，刺身、沙律、天婦羅等等都有，我最喜歡的是「櫻花蝦蒸飯」，每粒飯都有海鮮的香氣；另外「鮮魚若芽味增湯」也不錯，我本身不太愛魚湯，怕腥，但這個則鮮而不腥，「若芽」是海藻的一種，需在海水最清澈的地方養殖，低熱量、高鈣質，十分健康。



鳴謝：立榮航空、長榮航空、台灣觀光局



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