香港估估吓：TVB總共拍過幾多次《西遊記》？

又到豬年，大家自不然想起豬的角色，而提得最多的，可能就是豬八戒，電視上的豬八戒，大家印象最深刻的，相信就是黎耀詳版本，他前後兩次扮演豬八戒，分別是1996年及1998年，這兩套《西遊記》中，除了都是黎飾演豬八戒外，扮演唐三藏及沙僧的都是江華及麥包，最大分別，就是男主角孫悟空由張衞健變成陳浩民而已。



不過，TVB歷史上是否只拍過兩次《西遊記》呢？其實不是的，早在1974年，TVB已拍過一次《西遊記》，而且還頗受歡迎，飾演唐三藏的，是當年男一常客陳振華，他主演過的劇集還有《清宮怨》、《啼笑因緣》和無數的《民間傳奇》，至於最重要的孫悟空，則由阮令濤扮演，你不知道阮令濤是誰？其實你一定看過他的演出，因為他曾在《嚦咕嚦咕新年財》中扮演劉青華馬仔。



至於飾演豬八戒的，則是著名演員梅欣，梅欣身形肥伴，在曲藝界有「新梁醒波」之稱，在粵劇片時代中擔任丑生，亦曾在1964年的電影《孫悟空七打九尾狐》中扮演豬八戒，加盟TVB後，再次在《西遊記》中扮演豬八戒，也可說是與豬八戒有緣吧！

