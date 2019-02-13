同模擬電視講再見　2020年終止廣播

雖然都市人大都沉迷打機、上網、玩Facebook，但睇電視仍是不少香港人的主要娛樂，政府早前就宣布將在2020年11月30日終止模擬廣播，即表示伴着不少電視迷成長的模擬電視終於完成歷史任務，同觀眾說再見，不如就等小記同大家回顧一下模擬電視的歷史吧。



首間以地面電視形式（俗稱大氣電波）進行模擬電視廣播的電視台，是1967年啟播的無線電視，雖說麗的映聲啟播時間更早，於1957年，但卻採用有線方式傳送，普及程度遠不及後來可免費收睇的地面電視。當年的觀眾為了收睇模擬電視，都會在屋外裝置一些俗稱「魚骨天線」的引向天線，是一種定向天線，由於天線上裝置了一系列支狀的引向器，看起來像魚骨，故有魚骨天線之稱。魚骨天線雖然方便，但用來收睇模擬電視，容易受天氣及地形環境影響，不少資深電視迷都可能記得，打風過後魚骨天線被吹得東歪西倒，就往往會影響接收，導致電視畫面出現雪花、殘影，要阿爸爬出屋慢慢調節好天線角度才重新收得清。自從2007年12月31日起，數碼電視廣啟播後，魚骨天線亦愈來愈少見了。



不想換電視可以點?

模擬電視廣播於2020年11月30日終止，但不少人仍使用舊式顯像管電視，只能接收模擬廣播，豈不是一定要換數碼電視機才繼續有得睇電視？不用擔心，其實市場仍有一些支援接收數碼電視的機頂盒供選擇，售價只是數百元，比換電視經濟得多。電視迷亦可考慮支援網絡功能的TV Box，例如Apple TV就有不少電影供選擇，亦能透過Netflix追劇，應能滿足到一般電視迷，但要留意這類TV Box大都只支援HDMI輸出，要接駁舊式顯像管電視的話，就要準備一部HDMI轉色差或Composite的轉換器了。