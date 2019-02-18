香港估估吓：中環原來有鐘樓

畢打街是現時中環區其中一條最繁忙的街道，此街以香港首位船政司「湯馬士‧必打」來命名，所以最初的中文街名為「必打街」，不過由於當時的市民都習慣稱它為「畢打街」，所以70年代港府亦順應民意，將其中文名譯成「畢打街」，而英文名稱則維持不變。

今日的畢打街名店、商廈林立，但原來於1861年，皇后大道中及畢打街交界處曾經興建了一座高24.4米的畢打街鐘樓（Pedder Street Clock Tower），分為5層的鐘樓，除有報時及報火警的作用外，由於當時仍未填海，畢打街就位於海傍，所以鐘樓於夜間也起着為船隻導航的作用。鐘樓由當時的德忌利士洋行東主德忌利士（Douglas Lapraik）捐款興建，落成後成為了中環的地標，1863年1月1日午夜12時，鐘樓第一次響起，迎接元旦的來臨。

1913年，因皇后大道中道路擴闊工程，鐘樓被拆卸，其中一面的鐘面被安裝到剛興建成的九廣鐵路尖沙咀站鐘樓，沿用至1921年尖沙咀鐘樓換上全新大鐘為止。1926年德輔道中與畢打街交界、當時香港最高的建築物告羅士打行落成，大樓頂層附設有告羅士打鐘樓，以取代畢打街鐘樓為中環地區報時，1976年，因大樓拆卸重建，鐘樓亦同告消失。