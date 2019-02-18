【教樂事】Generation Alpha+電子學習=掌握未來

早前看到一則關於《香港醫學雜誌》刊登的回顧研究，顯示本港近視兒童數目在過去10年，無論在學前或小學階段均出現了上升趨勢，提議增加孩童的戶外活動時間，部分家長會將此情況歸因於過多使用電子產品，有些更抗拒學校推行電子學習；但大家如能多認識Generation Alpha的學習方式，也許會對電子學習有一番新的體會。



澳洲社會學家Mark McCrindle將2010年後出生的孩子稱為Generation Alpha，因與iPhone和iPad同年代誕生，故又稱為iGeneration。Generation Alpha慣用智能手機和平板電腦中的智能助理如Siri、Alexa和Google來解決問題，故人口統計學家亦指出，Generation Alpha是迄今為止最聰明的一代，因為訊息的獲取是觸手可及。



【不滿足於傳統教學】

顯而易見，傳統教學方式並不能滿足Generation Alpha孩子的學習需要，因為他們自幼兒起便在科技世界中自我探索，發展出來的共同思考模式屬於跳躍式，而不是連續；是影像，而不是文字，注意力也只能持續8秒鐘，卻可以快速切換；對於空間的感受不受三維限制，而是因虛擬實境而變形的多維空間，因此也造成了對身處的現實缺乏足夠的「情景認知」（Situational Awareness Deficiency）。



然而，當前的教育系統，從小學、中學、大學到研究所，從師資、教學方法、態度、視野、求新求變的彈性，甚至於家長的心態、期望，本來都不是為Generation Alpha所設計，那教育該如何引領他們為未來投身社會作好準備？



【腦力活動完全顛倒】

教育的其中重點在培養個人的思考能力，而記憶、歸納、演繹都是重要的腦力活動。問題是要立足於未來職場，這三種腦力活動的重要性卻完全顛倒，記憶性的原始素材幾秒鐘便可以從互聯網取得；以歸納法推導出結論，正好是人工智能的強項。只有演繹的能力、不受束縛的想像力、天馬行空的創造力，才是人與機器分工中，人類智力剩下的少數強項。



因此，必須與時並進引入21世紀的電子教學方式，才能配合Generation Alpha孩子的學習需要。透過電子學習工具的應用，能為學與教帶來以下裨益：首先由以往課堂中的教師單向傳遞變成所有學生的同時參與，大大加強了師生間以至同學彼此的互動。此外，每位學生亦能按照個別的學習進度去完成目標，教師亦可透過數據收集和分析、掌握學生的學習狀況。家長只有了解並走進Generation Alpha的世界，才能真正陪伴子女同步成長。



許定國（佛教黃焯菴小學校長）Profile

教育碩士（課程與創新教學/資優教育）

從事教學20年，長於推展STEM及資優教育

現任香港課程發展議會委員

曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」