挑戰密集恐懼！　《World War Z》4月齊鞭屍

外國人對喪屍題材樂此不疲，除了電影劇集，仲有好多遊戲選擇！嚟緊4月又有一款，說的是由遊戲廠商Saber Interactive開發的《末日之戰World War Z》。遊戲以畢彼特的經典同名電影為背景，玩法似喪屍名作《Left 4 Dead》，但數量更多，需要4人一隊對付成千上萬的喪屍來襲。



睇最新遊戲Trailer，多得Swarm Engine引擎，喪屍群不但極為逼真，各有相貌，而且速度極快，又可推疊出電影中有名的「喪屍山」，相信玩起來會相當刺激絕望，建議密集恐懼症人士諗過先玩！



如同電影，遊戲場景遍及紐約、莫斯科、耶路撒冷等地，而除了4人組隊，還提供多個不同玩法，當中「Players vs Players vs Zombies」要求玩家殺喪屍的同時對付其餘玩家，超唔得閒！武器則有機關槍、炸藥、火箭炮、砲塔和陷阱等選擇，但現階段未知是否無限子彈。



遊戲將於4月16日於多平台推出，備有英文語音，並提供繁體中文版，現已接受預購。