每周一湯：海馬川貝母陳皮湯　咳神Out

空氣質素欠佳，不少人都出現呼吸方面的問題，最明顯就是經常咳嗽。想條氣順番晒？南華藥業公司西灣河店負責人推介的海馬川貝母陳皮湯，或許是不錯的選擇。此湯包括多款調氣潤肺的中藥，如古稱水馬的海馬。藥用的海馬主要產於廣東、福建、台灣等沿海地區，全身大部分地方骨化，沒甚海洋生物喜歡吃，因此天敵少之又少，據聞悠閒到可以跳舞冧女呢！



有云：「北方人參，南方海馬」，正好說明海馬的藥用價值，原來它不但補腎壯陽，且具調氣活血的好處，用來煲湯，男女宜飲。川貝母又名川貝，也是一種潤肺食材，對止咳化痰有一定的作用，但味帶甘苦，配合遠年陳皮、蜜棗等食材，則可中和苦味。



祝大家盡快脫離「咳神」的行列！



【海馬川貝母陳皮湯】

材料：（4人分量）

海馬 1對

川貝母 半両

遠年陳皮 1個

百合 1両

南北杏 1両

蜜棗 3粒

瘦肉 1斤（煲齋湯也可）



做法：

1.先將所有材料用清水洗淨，如要加入瘦肉，請先汆水，備用。

2.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用大火煲滾後，轉用中火煲1.5小時。



功效：健脾益肺氣，止咳化痰