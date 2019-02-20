【北京速報】 小米9三機齊發　新CPU加9成屏佔比

小米剛剛於北京工業大學體育館舉行發布會，正式宣布推出旗艦新機小米9。機身設計驚喜不大，機面備有6.39吋屏幕，採用Samsung AMOLED，屏幕佔機面比例高達90.7%，並用上「水滴」設計。機背換上全曲面設計，官方表示可以提升手感，而且採用納米全息紋及雙層納米鍍技術，加強表面亮度及光感，配合全息幻彩藍、深空灰2色，機背外觀不俗。



機身前後均不設指紋識別器，但就加入第5代屏幕指紋解鎖，官方指認證速度提升25%。至於硬件，新機搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，備有6GB及8GB RAM，屬市場頂旗艦機效能。



鏡頭方面，小米9搭載3鏡頭，分別是4,800萬像素，支援F1.75光圈；1,600萬像素，擁有FOV 117度超廣角及4cm微距拍攝效果；1,200萬像素長焦鏡頭，相等於兩倍光學變焦，適合拍攝人像。廣角鏡頭支援AI識別廣角場景，拍攝大合照時亦會進行邊角變形修正。值得一提是，新機於拍攝評測網站DXOMark獲得107分，排行榜名列第3，比iPhone XS Max的105分更高。



電量則內置3,300mAh，官方表示配合深色模式下，電量足以應付一天。此外，對應27W快叉，半小時可充滿70%，60分鐘充滿；同時加入20W無線快叉，1.5小時充滿電池，無線充電速度比同級對手包括iPhone XS Max、Mate 20 Pro都快得多。



與上代小米8一樣，小米9亦備有透明尊享版及小米9 SE。透明尊享版用上透明機背，而且提升至12GB RAM，並內置電影《艾莉塔：戰鬥天使》主題。小米9 SE改用較細的5.97吋屏幕，3鏡頭組合變成4,800萬像素廣角、800萬像素人像及1,300萬像素超廣角，另換上Snapdragon 712處理器。



定價方面，小米9 6GB RAM/128GB ROM售$2,999人民幣、8GB RAM/128GB ROM售$3,299人民幣，內置12GB RAM/256GB ROM的小米9透明版售$3,999人民幣，小米9 SE 6GB RAM/64GB ROM 售$1,999 人民幣、6GB RAM/128GB ROM 售$2,299 人民幣。所有型號2月20日晚上8點開始預售，2月26日早上10時開賣。