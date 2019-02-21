FoodieCurly鬈毛妹：任食澳洲新鮮生蠔

澳洲盛產海鮮，生蠔、蝦蟹、魚鮮等等，新鮮又抵食，不吃就笨啦！所以嘛，我在今次旅程也吃了人生第一隻生蠔，不用加任何檸檬或醬汁，放進口裏，沒有腥味，Creamy兼帶點鮮甜，這經驗實在太好了。



我們在澳洲餐廳吃過的Sydney Rock，最便宜的是AUD 15半打，不算很大隻，卻是味道濃郁，吃後帶點after taste，但如果你真的很喜歡吃生蠔，其實吃自助餐更划算。



這天我們入住了黃金海岸的Sheraton Grand Mirage Resort，這是鄰近唯一可以直接從酒店走到海灘的酒店，所以很受旅客歡迎。想吃飯？完全不用煩惱，因為酒店內有幾間不錯的餐廳，當中吃自助餐的Terraces風評可不錯，晚餐AUD 82，午餐AUD 69，我偷偷走入去看過，午晚餐吃的海鮮完全一樣，悉尼生蠔、多款鮮蝦、sand crab等等；餐廳採用了偌大的玻璃窗，就像間玻璃屋，無阻隔看着酒店泳池景，十分治愈。



精明眼上身，當然吃自助午餐啦，我們到達時，方發現SPG會員有優惠，只需AUD 51，今次賺到了！既然是「海鮮自助餐」，一定要狂攻海鮮，生蠔尤其出色，多吃幾盤輕易回本。除凍海鮮之外，熱食還有焗三文魚、炒蟹、鮮魚、大大塊的肉排等等，質素平均，叫我有點失望的是壽司 (此行發現澳洲人很喜歡吃壽司，到處都是連鎖壽司店)，煮得有點生米。



甜品也是我重視的環節，雪糕是澳洲土炮Peters，有六款口味，我選了朱古力、波森莓Boysenberry和提子冧酒，都是很好的選擇；不能錯過的還有Pavlova，這是一種以蛋白酥為基底的蛋糕 (據說是紀念蘇聯芭蕾舞演員Pavlova在1920年代訪問澳洲時而發明)，裏面的蛋白柔軟而挺身，面頭是一層厚厚的忌廉，杰身有如牛油，加上面頭酸咪咪的熱情果汁，做得很出色，有機會的話不妨一試。



Sheraton Grand Mirage Resort, Gold Coast

地址：71 Sea World Drive Main Beach, Gold Coast, Queensland

官方FB：https://www.facebook.com/sheratongoldcoast/



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