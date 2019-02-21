告別平成：月九興衰史　史上收視前十位是……

說到平成年代，很難不談及月九劇，因為月九劇的興起，幾乎與平成年代同步。那些年的月九劇，承載不少人的美好回憶，而當平成年代快將結束之時，月九劇也日益低迷，或許有一天，月九劇跟平成一樣，只能留在大家的回憶中！



「月九劇」的誕生

大家都聽過「月九劇」這名詞，但大家知道「月九」的意思嗎？其實是專指富士電視台每星期一（即「月曜日」晚上9點播出的劇集，一般而言（至少在當年）是富士台當季日劇皇牌節目。這個時段早於1962年就開始播放劇雙，但那時還未有「月九劇」的稱呼，而到了八十年代更一度年改播綜藝節目，一直到了平成年代初年，1991年播出的《東京愛情故事》，才正式奠定「月九劇」的江湖地位！

《東京愛情故事》堪稱日劇史上的經典作品，大結局收視率更達32.2%，其後的《101次求婚》、《愛情白皮書》等也成為高收視劇集。

月九劇的巔峰期，就是1990年代至2000年代前半段，也剛好是平成年代的前半段，月九劇史上收視前十位，有九部出自這一時期，而當中有一半的主演是木村拓哉，你又看過多少部呢？



第十位：《阿Sir正傳 2》

播出時間：1989年4月

平均收視率：26.0%

主演：田原俊彥

簡介：田原俊彥跟近藤真彥，在八十年代初在港捲起了日本偶像旋風，是《新時代》、《好時代》等雜誌的封面常客，到了八十年代末，田原俊彥開始改變戲路，飾演熱血小學教師， 一樣成為經典！



第九位：《大和撫子》

播出時間：2000年10月

平均收視率：26.38%

主演：松嶋菜菜子

簡介：此劇奠定了松嶋菜菜子的日劇女王地位（也令菜菜子跟反町的差距愈來愈大），讓港人認識日本有個唔靚仔但好有味道的男星堤真一，當年在亞視播出時也吸引不少觀眾，而此劇更是少數香港出埋原裝正版VCD的日劇。



第八位：《難得友情人》

播出時間：1992年4月

平均收視率：26.43%

主演：安田成美

簡介：安田成美堪稱早期日劇當紮女主角，這套劇更是中森明菜自殺後復歸之作，話題更勝劇集本身。



第七位：《同一屋簷下2》

播出時間：1997年4月

平均收視率：26.97%

主演：江口洋介

簡介：大家終於見證到福山雅治同酒井法子結婚，這套仲有埋松隆子，雖然她跟石田一成做一樣，實在令人難以接受！至於小梅（其實真名是大路惠美）爬煙囪更是令人難忘的一幕！



第六位：《Change》

播出時間：2008年5月

平均收視率：26.72%

主演：木村拓哉

簡介：不用講太多，單單是木村拓哉做首相，就已經夠晒噱頭啦！劇集最終回木村近半小時對住鏡頭的獨白戲，也成為經典。



第五位：《愛情白皮書》

播出時間：1993年10月

平均收視率：27.03%

主演：石田光

簡介：《東京愛的故事》之後眾多改編柴門文作品的一部，也是木村拓哉彈起之作，還有當時不太受注目但愈老愈有味道的西島秀俊、當年好靚的石田光同鈴木杏樹，最可憐是男主角，其實有無記得佢個名？（其實係筒井道隆）



第四位：《同一屋簷下》

播出時間：1993年4月

平均收視率：28.2%

主演：江口洋介

簡介：金牌編劇野島伸司加富士皇牌監製大多亮的代表作，也是福山雅治同酒井法子彈起之作，內田有紀之死令不少宅男喊濕幾個沈頭，小梅（講多次其實真名是大路惠美呀）的遭遇都好慘呀！



第三位：《悠長假期》

播出時間：1996年4月

平均收視率：29.6%

主演：木村拓哉

簡介：大家是不是很驚訝，《悠長假期》排名竟如此「低」！其實那個年代，木村拓哉還未成為日劇之神，是此劇確立了木村在日劇的江湖地位，與此同時，也拉高了日劇收視的標準！除了追求山口智子的攝影師（其實叫豐原功補）外，幾乎每位參演的演員後來都成為一線，包括得幾場戲的廣末涼子。



第二位：《戀愛世紀》

播出時間：1997年10月

平均收視率：30.7%

主演：木村拓哉

簡介：《戀愛世紀》收視高過《悠長假期》，原因很簡單，就是木村拓哉與松隆子在《悠長假期》未能在一起的「遺撼」，在《戀愛世紀》中得到彌補。此劇講的不是經天動地、盪氣迴腸的愛情，但可能平凡人的愛情，更加貼地，再加上靚人靚景，無處不在的玻璃蘋果，成就了一代經典！木村被松隆子怒剪……頭髮那一段，當年曾成為熱話。



第一位：《HERO》

播出時間：2001年1月

平均收視率：34.3%

主演：木村拓哉

簡介：卡司嚇死人！木村拓哉加松隆子，還有主角級阿部寬、勝村政信，還有綠葉王如小日向文世、大塚寧寧、角野卓造、八嶋智人、兒玉清、田中要次等等，以檢控官為題材，那個年代也較少見，既有推理，也有熱血，木村的角色有型得來又有點點古怪，都予人好感！但此劇也確立了木村「全世界圍着他轉」、「只有他影響人，沒有人影響他」的風格，也不知是好事還是壞事。