香港估估吓：太平山搵老襯？

山頂絕對是香港最為人熟悉的名勝，不過近年被旅客攻陷，不論任何日子，纜車站總是排着長長的人龍，若非有朋自遠方來要充當嚮導，相信大部分朋友都不會貿然登山做「老襯」。



講到做「老襯」，上一代人都習慣叫山頂做老襯亭，但到底「老襯」之名從何而來卻眾說紛紜。有人說辛辛苦苦登山，只為看風景，行為其實很「老襯」。亦有人指，是因為50年代本港有句俗語：「太平山頂望落去老襯數不盡」而得名。



現時的老襯亭，已經是第四代。第一代的老襯亭，早於20世紀初已經建成，原名鮑寧亭，名副其實是一個亭，用作觀景之用，於日治時期被毀。第二代的老襯亭，於50年代由香港上海大酒店（山頂纜車公司母公司）興建，作為纜車於山頂的車站，但大家仍習慣稱其為老襯亭。



第三代的老襯亭，於1972年8月29日正式開放，但其實已經不再是一個亭，而是一座名為爐峰塔的建築，其外形仿照古城門與城樓，從市區仰望太平山，外形既像香爐又像鼎。其頂層設有西餐廳，餐廳下層為咖啡室，而底層則是中菜餐館。



隨着本港旅遊業的發展，纜車山頂站開始老化，1992年香港上海大酒店宣布重建爐峰塔，並於1993年7月正式清拆，在原址興建了第四代的建築「凌霄閣」，建築的上半部為半圓形，中空部分和底下為正方形，由於中空部分採用了玻璃外牆，因此令最頂的半圓部分，看起來猶如飄浮的飛船。在凌霄閣側，有一個由獅子會捐款興建的中式觀景亭獅子亭，不少人都誤會將它當作老襯亭，大家記得搞清楚，咪聽人亂噏畀人搵老襯！