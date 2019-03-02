《鬼咁夠運》　葉德嫻參賽唱邊首歌？

近期人人都在講葉德嫻，搞到葉德嫻都好唔得閒！



喺呢個廣告中，葉德孄將一個Mean精演繹得維肖維妙，盡展其演技的爐火純青！,其實葉德嫻一向唱得又演得，唱方面，不少歌曲如《星塵》、《千個太陽》都大Hit，演方面，拍電影又拍到做影后，拍電視亦好受歡迎，其中一套就係1983年嘅《鬼咁夠運》，此劇除了葉德嫻外，合演的還有鄭則士、葉德嫻、于洋、梁朝偉、周秀蘭、李香琴等，如今回想，一套戲竟有齊康城影帝加威尼斯影后，現在想都幾難做到。



此劇也可說是為葉德嫻度身訂造，因為她在劇中就是做歌星。故事講述方正（于洋飾）與王小明（鄭則士飾）本是好友，王小明被雷仲堅（關海山飾）害死，冤魂不散誓要報仇，先將自己本來的20年大運轉給方正，逼方正答應待兒子長大後為自己報仇，但誤打誤撞下，將大運轉給方正的妻子顧芷薇（葉德嫻飾），顧芷薇從此成為名歌星。而顧芷薇參加歌唱比賽的歌曲，就是《幸運是我》，作曲是顧嘉煇，作詞是鄭國江，即使到了今天，不少人都仍然記得。



網址：https://www.youtube.com/watch?v=eIcuSJIho2w



深信幸運是在我手裏 今天我能高飛

只想你也替我開心 感覺樣樣都得意

一樣是舊日的我 今天笑意甜絲絲

聲音裏也帶一點光彩 感覺是特別的美

曾嘗遍失意時 卻找到快樂匙

那裏會知 就是自己 原來是個幸運兒

誰人亦有得意時 這一刻最特殊

滿有信心 默默地說 幸運是個小諷刺

雖說幸運是個諷刺 它使我能高飛

它可帶予我一絲驚喜 可以實現我心志

夢變真夢變真 求可以