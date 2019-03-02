【玄之又玄】驚蟄打小人　三岔路口夠殺氣

小人當道，有氣難抒？諸事不順，懷疑被人篤背脊、阻上位？相傳於「驚蟄日」（又稱「白虎開口日」）拿起拖鞋當着白虎面前把一干「小人」打走，不但能一洩心中的怒氣與怨氣，更有助擺脫霉運，驅走對自身不利的人。



【肖猴者勿親自出手】

今年正月三十（即新曆3月6日）是「驚蟄日」，有意打小人的朋友，必先確定自己所屬生肖是否跟打小人日子相沖。今年驚蟄日沖猴，換言之，肖猴人士若想在當日打小人，不宜親自出手，宜找別人代勞。

打小人要預備香燭及小人衣紙一份（內有百解符、辟邪符、男女小人紙等）。祭品方面，白虎星君為眾害蟲之首，需要預備肥豬肉作祭品，求衪幫忙掣肘小人；與此同時，打小人儀式要找嗜甜的陰神幫忙，所以最好以水果及糖果來供奉。



【宜在陰暗地方進行】

一般打小人會在陰暗地方進行，切忌張揚，更不要在辦公室附近進行。要是打小人的地方殺氣大，效果特別靈驗！從堪輿學角度，三岔路口的殺氣特別重，銅鑼灣鵝頸橋橋底正是位於三岔路口，因而成為打小人熱點。

打小人儀式分為8個程序，依次為奉神、稟告、打小人、祭白虎、化解、祈福、進寶、擲筊，簡單而言，若是找橋底的婦人代勞打特定小人，只須把對方的名字、生日、地址等資料寫在小人紙上便可。順帶一提，若怕自己成為被「打」對象，不妨隨身攜帶貴人牌或化太歲牌，可望轉危為安。

